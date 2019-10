9 d'Octubre, guanyar drets, guanyar llibertats

El 9 d'Octubre commemorem el nostre naixement com a poble. Un dia festiu i reivindicatiu amb nombrosos actes per tota la geografia del País Valencià i en el qual eixim als carrers per guanyar drets i llibertats per a la classe treballadora i el poble valencià.

Una vegada més, tornem a reivindicar un finançament just, un finançament valencià, que acabe amb l'espoli fiscal i la discriminació històrica que pateix el País Valencià des de fa massa temps. No ens serveixen les excuses que escoltem reiteradament per part dels diferents governs de l'estat, ni tampoc podem esperar més temps per tindre un govern estable o per iniciar unes negociacions que mai arriben. Les valencianes i valencians, especialment la gent treballadora i els sectors socials més vulnerables, necessitem els recursos suficients i necessaris per poder viure dignament amb drets. Calen recursos per poder portar endavant les polítiques socials, laborals i econòmiques que milloren les nostres condicions de vida en tots els àmbits, que asseguren el nostre futur com a poble i garantisquen un veritable autogovern. Per aconseguir-ho, des del nostre punt de vista, cal capgirar la situació mitjançant l'organització i la mobilització real de la societat valenciana i que servisca per a negociar un altre sistema de finançament més just, avançar envers la sobirania fiscal i aconseguir unes majors i millors inversions i la condonació del deute històric. Tenim clar que sense la mobilització del nostre poble no serà possible; és per això que aquest 9 d'Octubre és una bona data per eixir al carrer per reivindicar-ho, com també ho serà el proper 30 d'octubre en la convocatòria unitària feta per la Crida pel Finançament.

A més, en aquest dia volem reivindicar la necessitat d'una Llei d'Igualtat Lingüística que acabe amb les discriminacions continues que pateixen les persones valencianoparlants a molts àmbits de la nostra societat. En eixe sentit, nosaltres demanem que aquesta legislatura, que comença ara, siga la de la recuperació lingüística: que es done un pas endavant ferm per tal d'aconseguir una veritable igualtat lingüística arreu de les nostres comarques. L'actual Llei d'Ús i Ensenyament és una llei obsoleta, del segle passat, les valencianes i valencians necessitem una llei moderna, actual, una llei del segle XXI, que ens garantisca els nostres drets i que tinga els recursos econòmics suficients per a implementar-la. A més de la promulgació de la nova llei, cal que es dispose dels recursos suficients per a l'ús i la promoció del valencià a tots els àmbits de la nostra societat i per posar-nos al nivell dels recursos que destinen altres territoris que tenen llengua pròpia. També reivindiquem la necessitat de fer del valencià la veritable llengua vehicular del sistema educatiu, la reciprocitat plena i l'establiment d'un espai audiovisual en la nostra llengua com estan reivindicant recentment la FOLC i Enllaçats per la Llengua o la incorporació de la competència lingüística a la nova Llei de la Funció Pública valenciana, tal com es va pactar per part dels sindicats al Centre Cultural La Nau al desembre de 2016.

Per a la Intersindical Valenciana, aquest 9 d'Octubre, a més de reivindicar un finançament valencià i la igualtat lingüística, també reivindiquem guanyar drets i guanyar llibertats, volem una societat que pose fi a les desigualtats socials, de gènere, orientació sexual, edat, procedència o territorials, una societat que siga més justa, més lliure, més feminista, més sostenible i més igualitària. Una societat per a totes i tots, en la qual siga possible viure dignament, amb drets, llibertats i justícia social.

Vicent Maurí i Genovés. Portaveu Intersindical Valenciana