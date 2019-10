Un despertar ecològic

És un despertar, una presa de consciència que a poc a poc ha passat a formar part de les preocupacions ciutadanes, afortunadament. El resultat d'un baròmetre publicat recentment per Levante-EMV ha posat de manifest que els valencians estan preocupats pel medi ambient, si de cas és una de les variables que més ha crescut els últims mesos. Quin planeta deixarem als nostres fills i als nostres nets i els seus descendents? Esta frase, no per més repetida els últims anys, no ha deixat de ser una realitat cada volta més punyent. De fet, el baròmetre demostra que el canvi climàtic és una realitat que ja ha entrat dins de les nostres cases i forma part de les preocupacions diàries de la ciutadania.

Quina relació ha tingut la devastadora gota freda que ha patit el Baix Segura amb este fenomen? Els experts diuen que molta relació, és a dir, el canvi climàtic afecta la nostra vida quotidiana i pot comportar un greu perill per al benestar de les nostres llars i les nostres famílies. Ignacio Ramonet, un periodista i intel·lectual de prestigi internacional que va visitar València fa pocs dies, assenyalava que el canvi climàtic és un fet que ja ha causat més víctimes que qualsevol altra catàstrofe mundial. Entre 300.000 i 500.000 persones moren a causa d'este fenomen que es presenta en forma de gota freda al Mediterrani, un cicló a les Bahames, o el desgel a Groenlàndia i l'Antàrtida i altres disfuncions climàtiques d'arreu del món.

Però encara més, un informe elaborat per 80 científics alerta que el mar Mediterrani s'ha escalfat un 20 per cent més ràpid que la mitjana mundial, segons una informació publicada en este mateix periòdic. El ràpid escalfament del nostre mar pot abocar a una situació de desertització, inundacions o salinització. La invasió d'espècies invasores, pròpies d'altres hàbitats, com les meduses o el mosquit tigre, són algunes, entre moltes altres, de les conseqüències d'esta alteració de les condicions naturals del clima. Cal prendre nota, per tant, d'este desficaci que ens ve damunt d'ací a no res i que ja estem patint.

El moviment «Fridays for future», liderat per l'activista sueca Greta Thunberg, una jove adolescent de 16 anys, ha tingut una gran repercussió internacional i sembla que els joves han pres la iniciativa i han demanat l'emergència climàtica als governs i als estats d'arreu del món amb protestes i manifestacions que han arribat a València. Este és un motiu d'esperança, sens dubte, però cal que este moviment assaone en la mentalitat dels habitants d'este extraordinari planeta, sobretot dels seus governants. Governants i ciutadania, perquè és essencial que les famílies prenguem nota d'esta situació i comencem a predicar a les nostres llars amb l`exemple: reciclatge, un consum controlat, un bon ús dels electrodomèstics, desplaçar-nos amb transport públic si és possible, etcètera... Tan importants són les mesures dels polítics com el canvi de mentalitat i la implicació de la ciutadania arreu del món, sobretot del món occidental i d'aquells països que són els emissors de contaminació més importants del món.

Malgrat l'actitud de polítics com Donald Trump i d'altres lobbies negacionistes, la mobilització ciutadana i el canvi de mentalitat i l'assumpció per part de tothom d'esta emergència climàtica són factors determinants per a continuar en la lluita i la resistència per afrontar este fenomen climàtic mundial. I els partits polítics espanyols que fan al respecte? La impressió és que han d'assumir este problema de manera seriosa i amb un gran rigor amb les mesures que cal prendre. Més Compromís presentarà com a número dos en les pròximes eleccions generals a la periodista, antiga redactora i col·laboradora de Levante-EMV experta en temes mediambientals, Maria Josep Picó, una molt bona notícia que esperem que tinga el ressò corresponent al Congrés dels Diputats.

Fet i fet, cal esperar que la pròxima legislatura l'agenda mediambiental forme part del dia a dia dels debats polítics i que, com deia Ignacio Ramonet, el despertar ecològic forme part de les preocupacions diàries de tothom per prendre les mesures que calen prendre: ens juguem el futur del planeta i de la nostra descendència.