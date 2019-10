Liderazgo en búsqueda y captura

"Se necesita un liderazgo global" precisó María Fernanda Espinosa, presidenta durante un año de la Asamblea General de Naciones Unidas (2018-2019). "Hay muchos (muchas) líderes que dicen: No necesitamos la ONU; existe una crisis de legitimación de las instituciones".

Lo más lesivo para el liderazgo es el conformismo con la propia conciencia y un sueldo elevado afirman mentes analistas que, a su vez, preconizan la extinción del verdadero liderazgo mientras que la necesidad de una representatividad consistente, catapulta a personajes de ilimitada virulencia al poder. "Indignación: Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU", (www.infobae.com 21/10/2019). Si se sobreentiende que nada es fortuito, ¿por qué están allí?

"Si usted quiere realmente entender algo, trate de cambiarlo", dijo el filósofo y psicólogo social de origen polaco, Kurt Tsadek Lewin en una cita recopilada por Warren Gamaliel Bennis, consultor organizacional estadounidense y presidente fundador del Instituto de Liderazgo en la Universidad del Sur de California, para su obra Cómo llegar a ser líder, en la que asienta: "El liderazgo es primero ser y después hacer. Todo lo que hace el (la) líder refleja lo que él o ella es". Una adolescente sueca, "Greta Thunberg, líder mundial de 16 años contra el desastre ambiental: "se viene el cambio, les guste o no", dice a ONU (Organización de Naciones Unidas)", (soybarrio.com 30/09/2019).

Sencillamente ¡una adolescente! patentiza el liderazgo planetario frente a aspirantes que no superan el listón del mero espectáculo o la imitación.

"Un (una) líder es, por definición, un (una) innovador", concreta Bennis.

Ante medio centenar de personas de diferentes edades, sentadas en los poco mullidos asientos tapizados en terciopelo grana, Espinosa se familiarizó con el público confesando: "Yo hablo ecuatoriano", e indicó la también poetisa: "Hasta hace poco yo era presidenta".

"Necesitamos el amor de la gente; hacer que las Naciones Unidas sean relevantes".

Con discurso melódico y finales de frase atenuados, casi imperceptibles, la diplomática ecuatoriana se lamentaba de la "Profunda pérdida de identidad latinoamericana" y de que se encuentra "La ONU en medio de un escenario de crisis".

"La gente no puede explicar lo que hace la ONU". Este organismo, como muchos otros, continúa ajeno a la comunicación con el pueblo al que representa. "La gente no se entera de lo que decide la ONU". Y. ¿Por qué no se subsana? Designios y conclusiones confluyen en ese magma de directrices ininteligibles y poco difundidas, por lo que las políticas acordadas acaban siendo transmitidas de forma similar a los éxtasis de índole religiosa, algo "Reservado para las (los) videntes". "Alguien con grandes poderes está jugando con nosotros (nosotras)", razona el psiquiatra español Fernando Jiménez del Oso en uno de los episodios de la serie de documentales de La otra realidad, dedicado a las apariciones marianas, donde el resto de las personas ni perciben imágenes ni oyen recados. "Déficit de comunicación, de discurso, de narrativa, de un discurso fresco; hay que acercar la ONU a la gente, y crear un sistema de rendición de cuentas".

"Más sinónimos y menos acrónimos".

"La frustración mayor es la inercia de la burocracia, la indolencia, el actuar por inercia", cuando según apunta Bennis, para el liderazgo, "la prueba de fuego ha estado siempre en la acción".

"Hablando de la parte macabra", tal como lo definió, Espinosa trajo al discurso puntos como el crecimiento de la brecha salarial: "Las mujeres, por ser mujeres reciben el uno por ciento menos de salario. ¡Necesitamos más mujeres en la política!". De ciento noventa y tres países, sólo diez están gobernados por mujeres.

Angela Merkel, canciller alemana. Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda. Madre Teresa de Calcuta. Coco Chanel. Katrin Jakobsdottir, primera ministra de Islandia. Golda Meir, Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer. Isabel Coixet. Y otras lideresas como las citadas por Binnes: Gloria Anderson, periodista jurado del Premio Pulitzer y fundadora de Gazette Publishing Company; Anne L. Bryant, directora de la Fundación Nacional de Mujeres Banqueras; Barbara Corday, presidenta de Columbia Pictures Television y Columbia/Embassy Television; Betty Friedan, escritora y líder feminista, organizadora del primer Banco de Mujeres. Son algunas mujeres que han luchado y siguen batallando contra el techo de cristal.

"El trabajo que hace la ONU es el secreto mejor guardado" ¿Por qué?

Liderazgo es disolver barreras, guiar utilizando la experiencia y herramientas propicias como "El poder que tiene un diálogo intergeneracional. Estamos viviendo una generación con gran cantidad de jóvenes". Más de seiscientos millones de jóvenes viven en zonas de alta vulnerabilidad y en el mercado laboral, la juventud, en un gran porcentaje, precisa de los "Cuatrocientos millones de plazas de trabajo" de imperiosa creación.

"Los (las) líderes se hacen, no nacen", es el diagnóstico de Bennis.

"Nos olvidamos que estamos aquí para ser la voz de nuestros pueblos", hay "Déficit de ilusión", señala en el Paraninfo de La Nau la reconocida defensora de derechos humanos. En el discurso contra el "apartheid" pronunciado por el asesinado fiscal general de los Estados Unidos, Robert Kennedy, en la Universidad de Ciudad del Cabo, en mil novecientos sesenta y seis, este patentizó un liderazgo incuestionable: "Todo lo que hace que la vida humana valga la pena, depende de las decisiones del Gobierno, todo puede ser arrasado por un Gobierno que no preste atención a las exigencias de su pueblo", (Las voces de la democracia. Así hablan los grandes políticos. Robert Kennedy. Biblioteca El Mundo).

"El G-tal, el G-cual; esos grupos están proliferando".

"Hay un retroceso en el tema del clima. Todos (todas) debemos tener igual derecho sobre la atmósfera, el océano es un bien común, la biodiversidad es un bien común, y la paz es uno de los bienes más importantes". Entonces. ¿Por qué sólo una adolescente lidera su defensa?

¿Qué pasa con la pobreza en países latinoamericanos? Preguntó un joven indígena mejicano. "La pobreza es un problema más estructural". ¿? Otro chico preguntó sobre Julian Assange, fundador de WikiLeaks; "La responsabilidad sobre Assange está en manos del Reino Unido". ¿? Una catedrática preguntó sobre plaguicidas; "El derecho a existir de la naturaleza". ¿?

"La manera de atraer y motivar a las personas determina el éxito del (de la) líder. Ya se trate de un empleado (empleada), un cliente (clienta) o un vicepresidente (vicepresidenta) superior, el (la) líder trata a los (las) demás como quisiera que lo trataran a él (ella)", manifiesta Richard Schubert, director de Cruz Roja.

A la pregunta sobre las tres grandes potencias, la oradora comentó: "Son amigos en ciertas cositas, la ONU queda de lado". ¿?

"¡Tenemos que defender la ONU!"

Famélico mercado el del liderazgo. Giovanni Papini en su obra Un hombre acabado escribe: "Dad las bellotas a los cerdos, si no tenéis gemas para los héroes".