Els dels quatre milions d'euros

L'Oltra, el Grezzi, la Gómez, tots ells i algun més eixien en tromba exigint de mals modes, i amb pitjors formes, la dimissió dels regidors del PP per haver-hi financiat al seu partit a la campanya municipal. Fins a Rita es va haver d'anar del PP desprès de picar-la vilment, i amb insults en tots els mitjans de comunicació, morint de resultes de tot això.

Molt més es podria comptar també de Ribó, de molts dels seus companys de Partit i Corporació, de la forma tan rèptil en que es van moure a fi d'aconseguir el poder.

I ara, els falsos predicadors de l'honradesa, de la neteja absoluta i del no va més, es queden de braços creuats amb un tinent d'alcalde, Fuset, que compta presuntament amb un mort a les seues esquenes i una posible gran prevaricació de llibre; amb un negligent regidor -Grezzi- que ha aconseguit que ens pispen 4 milions d'euros de l'empresa municipal de transports EMT, premiant en to de perdonavides al gerent a pesar de la responsabilitat que se cern sobre ell i que encara ningú li ha exigit, com hauria de fer una empresa seria. Però no, va i li puja el sou com una burla a milers de valencians que no arriben a fi de mes.

Més casos hi ha d'alts càrrecs imputats s

ense que ningú en Compromís o PSOE prenga cap mesura, al contrari del que van exigir brutalment als del PP.

Però m'agradaria seguir amb això dels 4 milions d'euros, ja que és un assumpte de molta substància.

Si això li haguera passat al govern de Rita, els escraches en sa casa, les manifestacions violentes i la resta d'aldarulls insultants, hagueren estat a l'orde del dia. I que dir de les camisetes ofensives a què tant ens tenien acostumats el Grezzi, l'Oltra, el Ribó i cía?

Quatre milions d'euros és una quantitat molt rellevant (664 milions de les antigues pessetes) , amb la que podien haver-se fet moltes inversions municipals. I ningú assumix cap responsabilitat, a excepció del mort que li han passat a la treballadora del quart escaló, denotant una sirvenguenceria d'alt calat, així com un menyspreu absolut a la lleialtat dins de l'empresa, buscant bocs expiatoris.

Grezzi el messies, el salvador de la pàtria, el que venia a donar-li la volta a tot com qui li dóna la volta a un calcetí, perquè res li agrada d'esta ciutat, es troba amb que li han pispat quatre milions d'euros i no passa res.

Això succeïx en qualsevol corporació privada -que segur no haguera passat perquè tindria un control extrem- i van tots de patetes al carrer. Lluny d'això, amb els diners de tots premien el negligent gerent. Algú entén quelcom de tot açò?

Sr Grezzi, sr Fuset, sr Ribó... siguen conseqüents i dimitisquen, vagen-se a casa, encara que no tinguen la pressió diària dels escraches i manifestacions a què ens tenien acostumats, ni la dels mitjans de comunicació, ni la pressió de les televisions nacionals a la que tant anava l'Oltra -¿encara va?-a insultar i quasi sempre a mentir.

La hipocresia s'ha assentat en els governs de la Nau i Rialto de torn (Psoe i Compromís i Podem) i com tot els val per a arribar al poder i mantindre's, ací estan tan frescos i tranquils com si res del que està passant fora amb ells, perquè, clar, són l'esquerra a què tot se li consent i tot li queda bé, pobrets!.