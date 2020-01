Auschwitz i l'antisemitisme

Auschwitz és un epònim dels camps d'extermini i, en definitiva, del mal absolut en la història. L'exigència que no es repetisca esdevé un imperatiu categòric, com afirmà el filòsof i sociòleg Theodor W. Adorno. Dissortadament, Auschwitz perviu en un sentit. Hitler va aconseguir un dels seus objectius: eliminar la vida jueva a Europa. Coneix vosté algun jueu? On són les empremtes de la seua presència en la nostra història? Però, a més, encara hui en dia, 75 anys després de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz, continua estenent-se el virus de l'antisemitisme. I com cada virus, també aquest canvia de forma, adaptant-se a les èpoques i als grups socials. Per als portadors d'aquest virus, el jueu representa sempre el contrari dels propis valors. Així, per a l'antisemitisme cristià, els jueus van cometre el pitjor dels mals: matar el fill de Déu; per al nazisme, els jueus eren l'anti-raça: ni tan sols eren éssers humans; per al franquisme, eren la llavor de la conspiració de l'anti-Espanya. L'antisemitisme islàmic és hui en dia un dels més sagnants. L'antisionisme considera els jueus (o el «lobby sionista», com diuen) com un poderós agent en l'ombra, capaç de moure els fils de la política mundial. I és tot just en aquesta imatge d'un enemic amb immens poder on es troben tots els antisemites, religiosos i polítics, de la dreta i, de vegades, de l'esquerra. Sempre és agradós imaginar-se com un David que lluita contra un Goliat. I, per això, les escoles jueves, les sinagogues o els museus necessiten una protecció que no cal en instal·lacions anàlogues d'altres grups. Visiten el museu jueu de Viena i entraran en un búnquer.

Per la poca visibilitat de la població jueva (la qual cosa té una de les seues causes en la por de mostrar-se obertament) sovint es pensa que l'antisemitisme ja no és un problema. Però només cal llegir els informes i estadístiques que aporten, per exemple, la Lliga Antidifamació (ADL) o l'Observatori de l'Antisemitisme, per a adonar-se'n que l'antisemitisme continua propagant-se a casa nostra. La Comunitat Valenciana apareix vàries vegades com a escena de tot tipus d'antisemitisme en aquestes informes. Els grups socials solen percebre l'antisemitisme dels altres, però difícilment el propi. Per això, acabar amb l'antisemitisme és una tasca transversal, que ha de permetre viure sense por i gaudir del reconeixement. Fins assolir-ho, l'alliberament d'Auschwitz no serà complet.