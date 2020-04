Un taller para dar vida a la experiencia guiada del ser

La sabiduría no está en los libros, sino que es el conocimiento en acto. Te invitamos a un taller en el que intentaremos dar vida a un arte, el de la experiencia guiada del ser. Estamos en un momento único de la Historia, como tantos otros. Pero quizá no tengamos tan presente que, desde siempre, la incertidumbre se ha constituido en estímulo óptimo para despertar la sabiduría dormida en el ser humano. A causa de la conmoción personal y colectiva obviamos, otra vez, que el aguijón de la inseguridad es una tensión que puede metabolizarse y dirigirse. La inseguridad puede constituirse en palanca vigorosa, en una transmisora capaz de generar un movimiento que alimenta el desarrollo personal y desplaza hacia un nuevo equilibrio el conjunto del marco civilizatorio.

El carácter se construye, gracias a una serie de disciplinas. Después del desastre, o entre la agitación, la ansiedad y el sinsentido en nuestra vida, es cuando más evidente nos resulta que debemos atender a lo esencial de la existencia y apreciamos cuán inadecuados pueden ser los conocimientos pretendidamente utilitarios, aquellos a los que desde la infancia hemos dedicado tantos esfuerzos. No reflexionaremos sobre el cómo o el por qué de las cosas, tan útiles, sino el para qué de la vida, tan necesario.

En mi invitación tú eres tu propia obra. Aspiro a ser tu compañero, no tu maestro, evitando que tu curiosidad cabalgue sobre mi estupidez.

No se trata de una práctica de yoga, ni de una sesión de mindfulness, actividades que considero recomendables. No tengo una escuela ni enseño ninguna mística, sino que te invito a un taller que pretende generar en ti, si lo deseas, un movimiento interior, una pequeña aproximación a tu núcleo recóndito. Te informo de que no hay salvación personal en ello, sino consciencia; no te anuncio la nostalgia de un futuro sin preocupaciones, sino que te invito a una humilde práctica de libertad, es decir, de poder sin dominación, de sabiduría perenne. Con ello accedes a esa tranquilidad en tu interior que tú has conquistado, gracias a la práctica del autodominio.