Impacto moderado en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es uno de los territorios españoles en los que el impacto del Covid-19 ha sido menor. De hecho, la incidencia media en los últimos 14 ­días ha sido de 70 casos por cada 100.000 habitantes, muy alejada de la de su vecina Castilla-La Mancha (375) o Cataluña (215), aunque superior a la de Murcia (32). Los matemáticos Juan Luis Fernández y Zulima Fernández-Muñiz, de la Universidad de Oviedo, modelizan cada día la evolución futura de la pandemia por regiones y en varios países, siguiendo un modelo que han elaborado y que hasta la fecha no ha errado sus pronósticos. En el caso de la Comunidad Valenciana, predicen un número total de infectados que podría situarse en el entorno de los 12.000 (hasta la fecha hay contabilizadas 9.424 personas con Covid-19). También sitúa el número de fallecidos cercano a los 1.300, aunque podría elevarse a 1.700 en un escenario desfavorable. El número total de personas que han muerto hasta ahora por la enfermedad en este territorio asciende a 945. En los últimos días se ha apreciado un segundo pico de casos, acorde con la tendencia nacional, al incrementarse el número de test realizados y por la acumulación de pruebas tras la Semana Santa. Es probable que en los próximos días se produzcan altibajos en la detección de nuevos casos diarios, hasta lograr situar la cifra en unos 50 por cada jornada en el plazo de dos semanas. No obstante, la ampliación de las pruebas para identificar contagiados asintomáticos puede variar esa tendencia, no así las previsiones de hospitalización y ocupación de las UCI, que deberían continuar descendiendo si no existen nuevos focos de contagio.