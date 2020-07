Cuando todo esto acabe

El virus del Covid-19 llegó en un momento de recaída económica. Para su superación, va a ser esencial la decisión de los ciudadanos, de mantener la prudencia para evitar los rebrotes que se están produciendo, como consecuencia de actuaciones de ciudadanos con poco sentido de la responsabilidad, que todos debemos practicar y respetar.

Porque sin la superación de la pandemia que ha provocado la mayor crisis mundial desde la segunda Guerra Mundial, no se podrá acometer la reactivación con garantías y conseguir que la recuperación económica, esté orientada hacia una estrategia coherente por sus objetivos , a corto, medio y largo plazo.

La contracción del crecimiento económico alcanzado en el primer trimestre, un 5,2% frente al anterior , no viene a reflejar la realidad de los efectos devastadores de la pandemia.

Porque los datos que se aporten para el segundo trimestre, serán mucho más negativos, ya que el Banco de España y otros analistas , estiman que esa tasa trimestral de contracción del PIB, puede situarse entre el 15% y el 20%.

En el conjunto del año, la economía de nuestro país, habrá perdido en torno al 9% o el 10% de su PIB, aunque el FMI, anticipa que la cifra será del 13%.

Que nuestro país fuera uno de los primeros paises contagiados, y que sus autoridades fueran las que adoptaron la radicales restricciones de movilidad, con el confinamiento, es una de las razones que ayudan para comprender, las consecuencias económicas más negativas que las cifras nos confirman.

La enfermedad por la que estamos pasando todo el mundo, ha obligado a los Gobiernos y compañías, a tomar medidas para impedir que el daño causado por el paro absoluto de la actividad económica , se convierta en permanente.

Y la crisis del Covid-19, sigue hoy marcando la agenda económica del mundo, donde el impacto de la pandemia se ha reflejado en todo tipo de empresas y sobre todo en los datos macroeconómicos de todos los países y regiones del planeta.

Y en nuestro país, han contribuido a ello, la estructura productiva de nuestra economia, basada en la que el turismo, la hostelería y otros servicios asociados, representan una parte significativa del valor de la producción de bienes y servicios.

Y si a esto, unimos la existencia de un censo empresarial mayormente ocupado por micro-empresas, con una menor capacidad defensiva, frente a las distorsiones en la oferta y el desplome de la demanda, como los que han generado la crissi del Covid-19. Son las justificadas razones, de las necesarias actuaciones de Europa. Desde luego con esa tutela por un lado del BCE , esencial para que se canalice liquidez a las economías.

Pero todo eso, va a ser insuficiente, en mi opinión. Vamos a necesitar la concreción de ese Fondo de Recuperación, propuesto por la Comisión Europea, con una dotación de 750,000 millones de €, del que España puede ser uno de los principales beneficiarios. Si el Consejo Europeo lo aprueba, a pesar de la campaña anti-España que ha venido llevando a cabo Pablo Casado, con el PPE, todo un patriota, para impedir que nuestro país obtenga las mayores ayudas y las mejores condiciones.

Y es que Pablo Casado, es un perfecto mequetrefe de la política, que ni en el Congreso de los Diputados, propone ninguna cosa, NADA , salvo mentiras y acusaciones . Lo de la reactivación económica, da la impresión que no le interesa, porque en Europa está haciendo campaña contra los intereses de su patria.

Hubo un personaje Marxista, que en una de sus brillantes y ocurrentes frases, dijo: " Disculpen si les llamo caballeros , pero es que no les conozco muy bien".

Yo estoy convencido que si el autor de esta frase, Groucho Marx hubiera conocido a Pablo Casado, no le hubiera pedido disculpas por llamarlo caballero. Mas bien a tenor de las actuaciones de Pablo Casado contra los intereses de España , le hubiera dicho: "Quien te conozca, que no te vote".

Y eso es lo que vamos a tener que hacer cuando nos llegue la hora de las elecciones, al finalizar esta legislatura.

Así lograremos demostrar que las ambiciosas aspiraciones de Casado, para lograr las desestabilización del Gobierno han sido , un fracaso. Que sus deseos de que Pedro Sánchez tire a Pablo Iglesias del Gobierno ha sido otro Fracaso . Y que el sueño de un gobierno PSOE-PP, es para que vaya al psiquiatra .

Y esto que lo digo convencido, por eso lo digo.