Sentir-se superior perquè creus que la teua raça ho és i voler fer fora els immigrants, és senyal d’una greu debilitat moral, a més d’ignorància. La història de la humanitat és, en gran part, la història de les migracions dels pobles que fugint de les adversitats, especialment de la fam i les guerres, han cercat millors possibilitats de subsistència. La península Ibèrica som un bon exemple: rebent immigrants i marxant a l’emigració. La trobada dels immigrants amb els pobles receptors, de vegades provoca conflictes que les societats han anat superant. Finalment, ha triomfat el mestissatge i la convivència, i els beneficis han estat bons per a tots. Malgrat això, encara queden reductes de «patriotes» obcecats en la defensa de la «raça» i la «nació». Un exemple rotund que els comportaments racials no són ni racionals ni pragmàtics, fou la mescla sexual dels conqueridors castellans amb les indígenes d’Amèrica, que no m’explique com no ho sàpiguen els ignorants supremacistes ibèrics. Tampoc han estudiat que la presència a la península i durant més de 700 anys, d’àrabs i berebers tingué el mateix efecte de mestissatge, del qual en som una bona prova tot el veïnat actual i cadascú pot mirar-se la cara a l’espill. Precisament, la invocada puresa de raça sols condueix a situacions de neteja racial i d’endogàmia.

Sobre les immigracions actuals i les que vindran, els europeus haurem de pensar en positiu, perquè tots els paràmetres adverteixen de la necessitat d’una aportació d’immigrants (mà d’obra) milionària, per al manteniment del nostre vell continent. El repte és regular aquesta aportació vital i ajudar els països del «tercer món» a crear universitats, empreses i llocs de treball qualificats. En contra d’aquesta postura racional i positiva hi ha els ultramuntans supremacistes, que s’autodenominen «patriotes». Identificar-se amb ells o justificar-los és perillós i no m’explique que el PP més aznarista i franquista, es llance en els seus braços, com han anat fent a Andalusia, Múrcia, Madrid i algunes ciutats i pobles. Casado fracassarà per la seua deriva cap a aquesta extrema dreta, però quan això passe, serà l’oportunitat de Feijoo i dels populars més centristes, liberals i europeus i és millor comptar amb una dreta civilitzada que rupestre. Sobre els indults dels polítics catalans, els qui s’oposen, jutges inclosos, no ho fan dels indults als criminals franquistes o als Tejeros... La justícia europea, però, els cridarà a l’ordre democràtic.