Va ser recuperada del seu poble, La Vall d'Uixó, a on estava al front de l'ajuntament, fent una gran labor amb l'espenta i la il·lusió que la caracteritzen.

Va ser una gran Consellera, costanera i animosa. Sabuda com la fam. Durant sis anys s'ha tirat el PP a la seua esquena i ho ha aguantat amb un ferm pols, fent front al govern socialcomunista de "l'empastre".

Brillant en les seues intervencions i valenta.

I ara ha fet el seu últim gran servici al PP deixant que un altre ocupe el seu lloc en la presidència, i sabent donar una pas arrere amb la dignitat que sempre li ha caracteritzat.

Poques ombres i moltes llums. I un bagatge que no es deu perdre ja que pot aportar, i molt, al conjunt de la nació, pel seu ben fer, visió de futur, honradesa, ètica i tantes coses més.

I ho dic des de la llunyania de qui no res té que vore amb la política des de fa anys, de qui analitza les coses amb la tranquil·litat i mesura que dóna el estar feliçment jubilat.

Ella mateixa ha reconegut l'error que va cometre en posicionar-se contra Rita Barberá, amb una moció parany absurda que li posaren damunt la taula els del tripartit d'esquerres i que va acceptar, no sé si de motu proprio o perquè li obligaren des de Madrid. Però sí sé que jo em vaig eixir de l'hemicicle per no recolzar-la i trobí a faltar que no n'hi haguera molts més companys que ho feren.

Isabel, et desitge un futur ple de guanys en la teua vida personal i professional i que trobes la pau i tranquil·litat que et van ser arrabassades estos anys de dedicació a la política.

Tens un futur brillant en els pròxims anys; i si no, al temps.