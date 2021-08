“La administración no lo tiene claro en absoluto, el PSOE no estaba por la labor de la reforma del Código Penal”. Una interesantísima charla académica, presentación del libro titulado Los delitos del maltrato animal en España escrito por el fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Valencia Eduardo Olmedo de la Calle, reunió a numerosísimo público, mayoritariamente profesionales del Derecho, judicatura, fiscalía, abogacía y responsables de protectoras, en una luminosa tarde, hora del sesteo estival, en el salón de actos del ICAV (Ilustre Colegio Abogados Valencia), la quinta planta. Al preguntar el autor cuántas personas veganas habían, cuatro levantaron la mano.

“A nuestros abuelos (abuelas) les hubiera sorprendido” que estuviéramos aquí defendiendo el Derecho Animal comentaba José Luis González catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia al que, en su día, Olmedo solicitó: “Quiero que me dirija la tesis”. Dicho trabajo alcanzaría máxima puntuación y, posteriormente, vio la luz editado por el grupo Tirant lo Blanch especialista en contenidos jurídicos. “Nunca había trabajado el tema” apunta González. “El Derecho Penal que estudiábamos hace treinta años no tiene que ver con el Derecho Penal actual”. Realmente, tal como asintió, es “ir con el machete abriendo camino”. ¡Cuánto cuesta avanzar! Muy a duras penas se consiguen leyes que, aun cayendo por su propio peso, protejan a los animales no humanos con penas efectivas para quien delinque contra su vida, bienestar y respeto, bien sea persona, entidad institucional colaboradora necesaria para muchas torturas, o empresa resguardada por altas jerarquías financieras.

¿Por qué en España cuando el progreso parece rozar estamentos soberanos surgen asuntos intocables? ¿Heredando la atrocidad? “La caza va a seguir siendo legal en España”, afirma Olmedo, dado que los lobbies son muy poderosos. Cientos de miles de personas con licencia para tener y usar armas de fuego se escudan en la caza, menor o mayor, para matar. Por unos ciento sesenta euros ¡ya se pueden asesinar animales no humanos!: cuatro euros por tasas de antecedentes penales, dieciséis euros por otras tasas, el examen de capacitación que no llega a cien euros, un examen psicofísico, a realizar en un centro médico, que ronda según provincias, por un máximo de sesenta euros y cinco euros por la renovación ¿Qué diversión es la de matar seres indefensos con armas de larga distancia, calibres despedazadores y atormentadores artilugios?

Respecto a la tauromaquia tiene los años contados. También en cuarenta años, “se eliminarán los laboratorios de experimentación”. ¿Por qué postergar el salvar vidas hasta que quien regula llegue a un acuerdo complaciente con quien realmente manda? ¿Por qué seguir torturando, matando como perfil patrio? “Casi todo debería ser penal” pero en la práctica no lo es, “tratamos de perseguir lo que podemos”.

“Las peleas de gallos son punibles en España salvo en Canarias y Andalucía” Las autonomías son las que gestionan. En España se “permite el maltrato si está justificado”. ¿Justificado? ¿Suscitar el odio hacia otro animal y martirios científicos son justificación o negocio? ¿Qué justificación cabe para cambalaches de terror y muerte? El proyecto ley que sustituye a la Ley 4/1994 del 8 de julio tiene trazas de ser como la purga de Benito. ¿Por qué excepcionalmente los eventos taurinos no están vetados?

“En los mataderos, en laboratorios de investigación se puede torturar impunemente animales” no humanos. Atadura permanente, animales como regalo, reclamo publicitario o como premio, espectáculos circenses con animales salvajes y educación basada en agresiones serán prohibidas. ¿Y los zoos e instalaciones con recipientes mortuorios de fauna marina? ¿Cuándo se avanzará a un nivel superior de civilización?

“Luxemburgo e Irlanda son los países más animalistas” comenta Olmedo.

Seminarios sobre derecho animal, cursos de derecho animal en el ámbito penal y en el administrativo, últimas reformas en derecho animal, creación de la sección de Derechos de los Animales, defensa de medios adecuados para la recogida de animales, jornadas sobre violencia hacia los animales y su vínculo con las violencias interpersonales y persecución penal de los delitos contra los animales, son acciones formativas que se vienen realizando.

¿Qué hay de la libertad sexual en animales encarcelados? “En los monos machos, por lo menos en estado de cautividad, la masturbación forma ya casi parte del desarrollo sexual normal”. Herbert Wendt escritor alemán, editor y miembro del comité antifascista en su obra La vida sexual de los animales cita esta información y también a A.B. Sadle quien, observando a puercoespines enjaulados, advertiría: “A veces cogen fuertemente con las patas anteriores el extremo de un bastón y corren alrededor de la jaula, erguidos, teniendo el bastón entre las patas traseras. El extremo inferior del bastón golpea el suelo y las sacudidas así producidas se trasmiten a las partes genitales...Y ello se convirtió en una fuente natural de excitación sexual”. ¡Cuántas barbaridades sigue cometiendo el animal humano creído de ser caudillo del planeta! ¡Cuánta ignorancia perpetuada a propósito! Sin ir más lejos un par de siglos atrás las plantas con flores simbolizaban la castidad y los animales apareándose la lascivia.

“Colección pionera en España” la publicada sobre Derecho Animal es la que contiene este valioso trabajo guía para cualquier operadora u operador jurídico. Asevera Amparo Requena, presidenta de la sección de Derecho Animal del ICAV, que Olmedo “lleva a cabo de manera rigurosa su trabajo, un fiscal que se toma en serio esto de los animales, que escucha”. Casos y más casos “siempre con la esperanza de que caigan en sus manos”. Como el de una perrita yorksire de avanzada edad que llegó a Modepran (Protectora de Animales en Valencia) y “tuvimos la suerte” de que el asunto fuese a él. O la doberman Aita y la perrita Rossi, con años de malos tratos que le estaban provocando la muerte. No cabe la desesperanza, un plantel valiosísimo de profesionales lucha denodadamente por el avance del Derecho Animal en España.

Elizabeth Marshall Thomas, antropóloga crítica estadounidense, beca Guggenheim en Ciencias Sociales, respecto a perros y perras señala que el ser humano “les ha sometido a un lavado de cerebro como resultado de un adiestramiento excesivo. Cuanto más pensaba en ello, más me recordaban a los lobos los antiguos terratenientes europeos: una pareja, macho y hembra dominantes, que poseían un territorio y los castillos que contenía y se dedicaba a dar caza a los ciervos”-

Artistas sin trabajo debido a la pandemia solicitaron las ayudas del Ministerio de Cultura que podían compatibilizar con trabajo a tiempo parcial. Tras unos meses, esos setecientos euros mensuales, con reducción al medio año, se los reclama el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). De otro lado, empresariado y ejecutantes de la tortura animal reciben millones de euros atrincherándose en ocasiones bajo la catalogación de arte, acopiando ayudas locales y financiación de premios.

“Se va a quedar como está”. ¿Por qué tanta incompetencia en lo tocante a Derecho Animal?

Joan Beltran Rahola, abogado del Colegio de Veterinarios de Barcelona, en obra conjunta de la fundación Altarriba, citaba la ancestral cultura judeo-cristiana que mata animales no humanos por motivos varios: “El rey Salomón para celebrar la inauguración del templo de Jerusalén ordenó matar miles de animales. Cualquier pretexto era bueno para matar animales”.

“Todos los animales superiores procuran enseñar a sus crías como vivir, a evitar a los animales peligrosos, como el ser humano. Los zorros jóvenes aprenden sin tardanza a eludir a los intrusos humanos, que a menudo llevan armas de fuego y tienden trampas” escribe el antropólogo estadounidense y granjero Vinson Brown, tras años de observación, en Los lenguajes secretos de los animales. Constata que “Si una manada de lobos puede convencer a un ciervo o a un alce de que no existe escapatoria posible, es mucho más fácil derribarlo”. ¡Hay que seguir desbloqueando derechos! y ¡apoyo absoluto al cuerpo de profesionales, más de doscientos, que componen la Sección de Derecho Animal del ICAV!

Voltaire en su obra Candide, citada por Fernando Savater en uno de sus libros, pone en boca del protagonista una tajante conclusión sobre el optimismo que bien podría ajustarse a la indiferencia ante hechos recientes de maltrato animal en retomados vandalismos populacheros favorecidos con dinero público: “Es la manía, ay, de sostener que todo está bien cuando se está mal”.