“Nulla aesthetica sine ethica” és la frase que va escriure a la pissarra el professor José Mª Valverde, catedràtic de la Universitat de Barcelona, per denunciar el franquisme. Nascut a Valencia de Alcántara el 1926, va morir a Barcelona el 1996, ara fa 25 anys.

La frase del professor Valverde té el seu origen el 1964, quan els professors José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo i Enrique Tierno Galván van ser expulsats de les seues càtedres a la Universitat, perquè van participar en una marxa estudiantil d’oposició al règim franquista. Aquests tres catedràtics havien recolzat les reivindicacions dels estudiants i amb l’expulsió de les seus càtedres, el règim volia escarmentar aquells que s’atreviren a manifestar la mínima dissidència amb el franquisme. Quan aquests tres professors van ser expulsats, dos professors més, José Mª Valverde i Antonio Tovar, van deixar la Universitat en solidaritat amb els expedientats.

Poeta i filòsof, José Mª Valverde va protestar contra el règim escrivint a la pissarra la frase: “Nulla aesthetica sine ethica. Ergo, apaga y vámonos”. I és que sense ètica, l’estètica no serveix de res. Ho diu també d’una manera semblant el professor Francesc Torralba quan parla de l’ètica i de la cosmètica.

He recordat aquesta frase tan coneguda del professor Valverde, en vore com, l’anomenat “govern més progressista de la història” maquilla els seus actes i les seues decisions, amb una estètica sense cap mena d’ètica. La no desclassificació dels documents del 23-F i dels Gal, és inconcebible en una democràcia que ens diuen que és plena.

Però a més, l’actitud del Ministeri de l’Interior, repatriant els menors marroquins que arribaren a Ceuta fa unes setmanes, és una mesura estètica sense cap mena d’ètica. El Defensor del Poble, Francisco Fernández-Marugán ha demanat al Ministeri de l’Interior el cessament de les devolucions de menors migrants des de Ceuta, recordant al ministre Marlaska “el deure legal per complir les previsions de l’article 35.7 de la Llei Orgànica 4/2.000 dels Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya”.

També el bisbe José Cobo, del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), ha donat a conèixer una nota, en relació a aquestes devolucions de xiquets migrants, en la qual afirma que “la fe en Jesucrist ens demana no mirar a un altre costat”, ja que “curar i atendre els menors que arriben sols a les nostres fronteres, és responsabilitats de tothom”. En aquesta nota, el bisbe José Cobo afirma que “des d’una perspectiva ètica, moral i legal, la resposta a l’arribada massiva, no pot ser devolucions massives”. I és que com diu el Departament de Migracions de la CEE, s’ha de “garantir la vida i la seguretat dels menors”.

Per la seua part, Justícia i Pau també s’ha adherit a la petició del Defensor del Poble, en la que s’exigeix que “cessen d’immediat les devolucions de menors per no reunir les garanties degudes”. En la seua nota, Justícia i Pau mostra el seu compromís de defensar “els drets dels menors que es troben a Ceuta”, alhora que li recorda al ministre Fernando Grande-Marlaska, “que la legislació espanyola posa l’interès superior del menor per damunt d’altres circumstàncies”.

Nacions Unides ha demanat a l’estat espanyol que ature les devolucions dels menors que es troben a Ceuta i el mateix ha fet el Servei Jesuïta a Migrants, que ha exigit la fi de les deportacions de menors no acompanyats, ja que s’estan vulnerant els drets d’aquests infants. També Càritas, Amnistia Internacional, Unicef Espanya, Metges del Món i Save The Children han demanat al president Pedro Sánchez que cessen les repatriacions dels menors de Ceuta.

El ministre Grande-Marlaska pretén actuar d’una manera estètica, però no ètica, certament, i per això ja ha estat qüestionat per la Justícia europea, en relació a diversos casos que no va examinar com hauria d’haver fet. Cal recordar que Estrasburg ha condemnat l’estat espanyol a pagar 20.000 euros, per l’inacció de l’aleshores jutge Grande-Marlaska, davant la demanda per maltractament d’un membre d’ETA. Per això el Tribunal Europeu de Drets Humans destacava fa uns mesos, que el jutge de l’Audiència Nacional, Grande-Marlaska, no va prendre cap mesura ni va investigar suficientment la denúncia de maltractaments presentada pel denunciant. Els 20.000 euros són en concepte de danys morals per haver violat l’article 3 del Conveni Europeu dels Drets Humans que prohibeix la tortura.

Ara, amb aquestes noves mesures del ministre de l’Interior demostra, com deia el professor José Mª Valverde, que “no hi ha estètica sense ètica”. Malgrat que el ministre vulga maquillar amb força cosmètica les seues decisions.

Com ha dit Javier Baeza, mossèn de la comunitat cristiana de San Carlos Borromeo de Madrid, “Herodes manà matar. Marlaska ordena expulsar. Sembla que la història es repeteix”. I això amb el “govern més progressista de la història”, que ni és capaç de frenar els despropòsits del ministre Grande-Marlaska, ni de dir prou a les elèctriques, davant l’abusiu preu de la llum.

És curiós que davant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a Catalunya, el govern de Mariano Rajoy reaccionà com va reaccionar: a colps, utilitzant la força ja que no tenia la raó. I pel contrari, davant l’abús del preu de la llum i de les decisions del ministre Grande-Marlaska, el govern de Pedro Sánchez es manté en els llims.

Per altra part, ¿on és l’ètica de la Unió Europea i dels EUA davant el drama que sofreix l’Afganistan, després que els talibans hagen pres el país?