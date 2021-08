Pocs dies després de la defunció de l’il·lustrador Gerard Miquel Rosselló (1968-2021), esdevinguda el passat 13 de març, un grup d’amics i amigues –exmembres de l’agrupament escolta Argila d’Alaquàs, en la seua major part– començàrem a gestar un homenatge a qui, sobretot en els anys inicials, tantes hores i esforços dedicà a dibuixar els habitants, els edificis i les tradicions d’aquesta població de l’Horta.

En conseqüència, centràrem el gest de record i estima en dues direccions: la realització d’un mural públic que reproduira un dels seus dibuixos més emblemàtics; i l’organització d’una exposició representativa de l’intens treball gràfic que portà a terme. Dues accions que han arribat a bon port i que, com no podia ser d’una altra manera, han comptat amb el suport de diverses entitats públiques i privades.

Així, després de mesos de reunions i tràmits, aquest divendres a les 19 hores s’inaugurarà, a la Sala La Torre del Castell-Palau d’Alaquàs, una magnífica mostra titulada «Gerard Miquel. Dibuixos al voltant d’Alaquàs» que ha sigut comissariada pel també il·lustrador i fill de la localitat Ivan Garcia Aguado, qui, amb una extraordinària habilitat i diligència, ha assumit la major part de la faena. D’aquesta manera, l’exposició estarà integrada per vora 200 peces, entre les quals es comptaran originals de tot tipus –quadres, esbossos, llibres, revistes, impresos...– que són testimoni eloqüent d’una biografia consagrada al grafisme i la il·lustració; i que seran distribuïts en una desena de seccions, com ara: «Un artista en formació», «Dibuixant Alaquàs» i «Gràfica compromesa».

En aquest sentit, cal destacar les col·laboracions de Gerard a les publicacions locals El Còmic d’Alaquàs, La Fulla de l’Olivar i Laetare; i també, les auques i quaderns educatius que dedicà al Cant de la Carxofa i el Castell-Palau, que reclamava com a bé d’interés cultural i «espai de tots». Sense oblidar els diferents treballs realitzats per a particulars, i que, en paraules de Lalo Kubala, perfilen la trajectòria d’un il·lustrador que «mai no renuncià als seus somnis i aconseguí viure durant dècades del seus dibuixos».

La mostra romandrà oberta fins al dissabte 23 d’octubre. I la seua visita i contemplació seran cita obligada per a les persones de dins i fora d’Alaquàs que, en un temps d’esperances i il·lusions, trobàrem en les il·lustracions i l’afabilitat de Gerard una font on amerar-nos d’art, enginy i bonhomia: de vida.