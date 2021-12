Estes línies són molt difícils. Molt. Són moltes les vegades que m’he ficat davant d’un full en blanc i sempre acaben eixint coses, però és tant l’agraïment que li tinc, li tenim, a Fran Ferri que no sé per on començar.

Primer que res gràcies. Gràcies per ser la veu de tantes persones, per ser la meua veu; gràcies per estar a les bones i a les roïnes. Són tants anys de caminar de la mà per a transformar el nostre País que l’agraïment de totes i cadascuna de les persones de Compromís és infinit.

A tu, Fran, som moltes les persones que t’hem vist créixer personalment i política. Sempre guiat per la serenitat però amb la força per a plantar cara a l’lgtbifòbia, al masclisme i al feixisme en totes les seues formes. Gràcies per la teua generositat que va permetre crear Joves PV i gràcies per cadascuna de les teues fites, per la teua visibilitat quan érem oposició i per ser motor de canvi quan vam passar a governar el nostre País. Gràcies per la llei LGTBI, per la llei trans, per la llei de paritat, per tots i cadascun dels pressupostos de la Generalitat. Gràcies per ser la veu de Compromís en la lluita, eterna i que encara continua, per un finançament just.

Vam obrir la ràdio-televisió valenciana i tu també vas lluitar perquè fora una televisió lliure, de qualitat i en valencià i fins l’últim moment seguiràs lluitant per açò. I no ens podem oblidar de com has fet tot este temps de corretja de transmissió de Compromís en les polítiques d’esquerres enfrontant-te als poderosos per una fiscalitat més justa amb la qual paga més qui més té o contra l’ampliació del port de València que destruirà les platges del Sud i l’Albufera, mentre uns pocs s’omplin el sarró.

Pel que fa al teu paper com a Síndic, no semblava fàcil el repte de dirigir els dos grups parlamentaris més grans que ha tingut mai Compromís a les Corts Valencianes. Ho has fet. Ho has fet molt bé. I és que eixa és una de les teues grans virtuts, el teu tarannà conciliador i la teua capacitat d’escolta activa. En els pitjors moments de la pandèmia, el grup parlamentari va estar al costat de la ciutadania, traslladant les seues demandes i apaivagant, sovint, les seues pors.

Moltes voltes has dit «allò personal és polític» i sé que és un aforisme que t’agrada molt perquè et descriu molt bé a tu i a la tasca diària que has fet al capdavant del grup parlamentari de Compromís a les Corts Valencianes. L’agraïment meu com a Àgueda Micó és personal, perquè tenim un lligam emocional que és per a sempre. L’agraïment meu com a portaveu de Compromís i com a Secretària General de Més és polític per ser un engranatge fonamental en l’assoliment de drets dels hòmens, les dones i les persones no binàries del País Valencià. En la teua decisió de tornar al teu lloc de feina, tal com vas prometre el dia que vas entrar a les Corts Valencianes fa més de 10 anys, està la convicció de tota la gent de Compromís que sabem que estem a la política de primera línia de pas, però també amb la certesa que no abandones la militància política i seguirem transformant juntes el País Valencià des dels carrers.

Gràcies de tot cor, Fran. A Més i a Compromís tens ta casa. Et trobarem a faltar.