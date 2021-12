Des de fa uns anys, en arribar el Nadal, se'm fa present, d'alguna manera, la figura del poeta i dramaturg de Morella, Carles Gassulla d'Ursino, autor -o compilador, potser, en algun cas- d'una sèrie de nadales destinades a ser cantades pels infants morellans, en la festa més gran de la cristiandat. Aquell autor, ara pràcticament oblidat -si no fos per un volumet amb la seua Poesia festiva, que em va editar la Institució Alfons el Magnànim ja fa uns quants anys, i alguna altra aportació erudita-, va nàixer a la capital dels Ports el 1674 i va morir, allà mateix, el 1745. En el setanta-un anys de la seua vida -una edat ben avançada, per a l'època- va haver de veure moltes coses: entre altres, la Guerra de Successió que, per haver estat son pare partidari del rei Carles III -com ell mateix- sembla que aquest monarca de la casa d'Àustria els concedí títol de noblesa que, després, en instaurar-se els Borbons, no els va ser reconegut. I això que sembla que, almenys el nostre Carles, va fer hàbilment el canvi i arribà ser regidor de la seua vila, ja durant el regnat del duc d'Anjou.

Però, si ara el recordem, a Gassulla d'Ursino, no és per la seua filiació política respecte a les dinasties que es trobaven llavors litigant pel tron de les Espanyes, sinó per la seua afecció a la literatura i, més concretament, perquè ens va deixar un volum on es contenen una sèrie de villancets en valencià, destinats a ser cantats segurament en l'església de Morella, la vigília de Nadal, o al convent, si tenim en compte els personatges que de vegades apareixen per allà. Unes cançonetes nadalenques que volen ser còmiques en molts casos i que contenen nombroses onomatopeies, de vegades, i que, per això, devien de ser molt ben valorades pels seus veïns. Molt més -no cal dir-ho- que aquelles altres composicions seues de caire mitològic, en castellà i plenes de recursos presos de Quevedo i de Gòngora i que, a mitjan segle XVIII, quasi, i malgrat la Nova Planta i tot el que es vulga, devien de ser enteses molt malament pels avantpassats dels habitadors de la Morella dels nostres temps. Les nadales i els diàlegs destinats a la celebració del naixement de Jesucrist tenien molta més gràcia i, si tots els volums que sabem que va escriure Gassulla s'haguessen conservat, ara en tindríem molts més. Tanmateix, amb els que ens han pervingut tenim una bona mostra i ben rica.