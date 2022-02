Los agricultores de la Ribera Baixa responden a los alicantinos que los 40 Hm3 que permitirá economizar la modernización de riegos de la Acequia Real del Xúquer, los necesita el sistema hídrico del lago. Los ahorros del regadío han de ir a la Albufera pero no al Vinalopó» (Levante-EMV, 29/01/2022). Sembla una declaració en tota regla. Declaració... de què?, no serà de guerra? Déu ens lliure!

Alguna cosa està passant entre llauradors de distintes zones. Resulta que la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó havia adoptat la decisió de denunciar el Govern davant d’Europa per (deien) deixar sense aigua el transvasament Xúquer/Vinalopó (Información, 10/01/2022)... Què passa aquí? El Xúquer en discòrdia, perquè uns llauradors llunyans volen l’aigua i els altres diuen que l’aigua fa falta per al reg propi d’ací i per a l’Albufera. A vore què passa amb l’aigua?... Ja van escometre el transvasament Xúquer-Vinalopó, no des de la capçalera, sinó des del final, des de l’assut de la Marquesa, perquè el Xúquer no té prou aigua, i no procedia eixe transvasament. Però com que pagava Europa, doncs avanti tutti. Tots demanen aigua, aigua que potser les conques fluvials no tenen amb suficiència per a una demanda desbocada i en augment constant, i, probablement, s’haja d’acudir a la racionalització en l’ús de l’aigua, a la reutilització, i a la innovació i invenció de crear nous recursos hídrics com la dessalació.

A tot açò, el president de la Diputació d’Alacant, senyor Mazón, havia anunciat que recorria davant del Tribunal Suprem contra el retallament ministerial del transvasament Tajo/Segura (Información, 25/10/2021), i afirmava «damos un paso más en la defensa legítima de nuestra provincia y de nuestros agricultores y regantes ante un Gobierno cuya hoja de ruta es liquidar definitivamente el trasvase Tajo-Segura poniendo en riesgo el futuro de esta tierra, que es la huerta de Europa». O siga, també hi ha forta disputa contra la conca del Tajo. I, traca total, la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana havia formalitzat a través de l’advocacia de la Generalitat recurs contra la decisió de retallar el transvasament cap a Alacant (Información, 22/04/2019), i Ximo Puig, PSOE-PSPV, diu que el transvasament Tajo-Segura és irrenunciable i la seua consellera de Medi Ambient s’havia sumat a les protestes i manifestacions contra el retallament (El Mundo, 24/05/2021), encara que Ximo Puig no se sume al front reclamatori judicial (El Mundo, 21-12-2021)... Ànims i cares, certament, com de pomes agres.

I miren que diu el president del PP Castilla-La Mancha, Paco Núñez: «es necesario garantizar el agua en cantidad y calidad para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha porque los agricultores y ganaderos, los pueblos y las industrias necesitan agua» (CuencaNews.es, 13/07/2021). I miren que diu Page, president del PSOE Castilla-La Mancha: «el único que ha denunciado todos los trasvases Tajo-Segura hacia el Sureste es el PSOE La Mancha».

Bé, no calen més històries. Els partits diuen allò que els interessa davant la seua parròquia. I, clar, la gent s’exalta i crida i crida. Ningú ha aclarit el tema o el problema, tots volen l’aigua de l’altre, tots defensen la pròpia, i pertot arreu vola la sensació de disputa. Després cada partit denuncia, tots denuncien. Ja resoldran els jutges. Jo, polític, m’he tret la punxa de damunt, l’he passada al personal, l’he passada als jutges, que ja decidiran, i... fins a la propera legislatura. Aigua va!