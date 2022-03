Estas últimas semanas el mundo está siendo testigo de acontecimientos en Europa que teníamos la esperanza de que no llegarían a producirse. El 24 de febrero de 2022 el presidente ruso Vladimir Putin anunció que su país iniciaba una «operación militar especial» y lanzó una ocupación a gran escala sobre Ucrania. Mientras la guerra continúa, en el plano humanitario informa la ONU de que más de 3,5 millones de personas han huido del país y hay más de 10 millones de desplazados. Ante esta situación, la ayuda política, financiera y humanitaria internacional se ha hecho imprescindible. La Unión Europea y otros países se han unido para ayudar al máximo. También muchas personas y organizaciones colaboran. En los medios hemos visto una ola de solidaridad. Este respaldo a Ucrania también se ha podido ver en el ecosistema startup a nivel europeo. En las últimas semanas medios europeos han recogido como varios de sus actores han jugado un papel muy destacado ayudando a Ucrania. Un ejemplo es el empresas (además de grandes corporaciones como Facebook o Twitter) que trabajan para frenar la desinformación y distribución de noticias falsas (fake news). Otros ejemplos son de compañías que facilitan la recolección y envío de alimentos y productos de primera necesidad (Uber, Lifesaver, Glovo, Gorillas, etc.); otras están ayudando con el transporte de refugiados desde Ucrania (Bolt, Flixbus, Uber, etc.); algunas han habilitado el alojamiento de refugiados por ciudadanos de países vecinos (Station F, Wunderflats, EU4UA, etc.); y otras ofrecen trabajos para ciudadanos ucranianos (UA Talents o Jobs4Ukraine). No es de extrañar que muchas startups se hayan lanzado a ayudar y, además, que hayan podido responder con rapidez a necesidades tan acuciantes. Estas empresas están acostumbradas a adaptarse rápido a los cambios y trabajar en entornos muy competitivos. Además, en esta ocasión, sí se cumple ese gran objetivo al que muchas startups aspiran: hacer del mundo un lugar mejor. Campañas de solidaridad como las expuestas nos tienen que hacer a todos más conscientes del poder y determinación que tenemos las personas cuando nos unimos por un objetivo o causa común.