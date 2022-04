La agricultura y ganadería española afronta en los últimos tiempos la peor de las coyunturas para el normal desarrollo de su actividad. A los problemas arrastrados de los últimos tiempos, se añaden nuevas amenazas como la guerra de Putin contra el pueblo ucraniano o el brutal incremento de costes de producción. Hoy me gustaría céntrame en la importancia de mirar a los lados desde nuestro sector. Me refiero a mirar hacia otros sectores económicos para aprender o al menos entender, los principales mecanismos, herramientas o formas de desarrollar la actividad empresarial. La innovación agraria es uno de esos mecanismos y existe un amplio camino de mejora por recorrer que sin duda servirá para incrementar la profesionalización del sector o para lograr el abaratamiento de determinados insumos o para desarrollar nuevos modelos de negocio que sean atractivos para jóvenes emprendedores y para las personas emprendedoras que ya están en el territorio. Esta semana UPA ha dado su apoyo en Morella a la Diputación de Castelló en un proyecto que desarrollará un Centro de Innovación Territorial (CIT) junto con el MITECO. Una iniciativa que estamos convencidos será un revulsivo para la economía del medio rural. También desde UPA el pasado mes de diciembre constituimos el Comité de Innovación Agraria de la C. Valenciana (COVIA) de la mano de empresas e instituciones públicas referentes del sector. Este Comité aspira a dinamizar y acercar la innovación al conjunto de agricultores y agricultoras valencianos con un proyecto ilusionante y sólido. Desde hace meses, estamos trabajando para lograr el apoyo del Consell a través de la Agencia Valenciana de la Innovación AVI para que el COVIA pase a formar parte de la Agencia ya que entendemos que la agricultura es un sector estratégico en la C. Valenciana y, por tanto, debe formar parte del ecosistema innovador valenciano para que le permita crecer, desde el punto de vista de la innovación, al ritmo de otros sectores como el agroalimentario o el industrial. Por otro lado, la UPA espera ser recibida en los próximos días por los máximos representantes en materia de agricultura e innovación de la Generalitat para solicitarles el máximo apoyo a todos los niveles. Esperemos que nuestras reivindicaciones en materia de innovación estén a la altura de las circunstancias y sean atendidas por quienes nos gobiernan.