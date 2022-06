Hi havia una època en què els menuts de la casa solíem anar a arreplegar les encomandes que la mare, prèviament, havia fet als comerços del poble. En eixa categoria hi cabrien els coneguts «ultramarinos» on trobàvem de tot, els forns, les verduleries o les carnisseries, entre d’altres. Després de tornar de l’escola de vesprada o els matins de dissabte eren els segment horari escollit en la majoria de casos. Era el moment idoni d’ajudar en les tasques familiars de la casa, de començar a agafar responsabilitats i, d’altra banda, una manera soterrada perquè començàrem a familiaritzar-nos amb els diners. Pagar i recollir les tornes, que ningú no gosara enganyar-nos. Eren els temps en què els venedors et coneixien pel nom i, fins i tot, pel malnom, sabien les preferències culinàries de la mare i, per tant, tenien la capacitat i la potestat per substituir-hi un producte per un altre que no n’hi quedava o afegir-ne un de nou que, potser, seria molt ben acollit a la casa. Fins i tot, el comerç de proximitat, les tendes de tota la vida, les botigues d’amics i coneguts, ens permetia -per acabar d’adobar-ho tot- deixar a deure alguns diners quan ens havíem quedat curts. A voltes, directament, a casa no hi havia més diners i calia omplir la despensa per menjar.

A finals de la dècada dels vuitantes van irrompre amb una embranzida notable els supermercats i les grans superfícies comercials que no sols van canviar, de soca-rel, les relacions econòmiques sinó també les socials. Els botiguers van haver de suportar una competència terrible d’eixos nous protagonistes que, ben prompte, van assolir una part immensa del mercat. El tancament o la reconversió van ser alguns dels camins que van haver de mamprendre en molts casos eixos botiguers i botigueres per sobreviure. Crisis i més crisis afegides al sarró, l’arribada de la pandèmia –amb el confinament, les seues restriccions i la recessió com a conseqüència directa- ha estat l’estocada final per adobar una davallada progressiva i cruel. L’auge del comerç electrònic que durant els mesos de tancament es va incrementar de forma vertiginosa és el pitjor perill per a la pervivència d’eixos xicotets comerços, les botigues menudes que encara hi ha en alguns dels nostres barris. Són aquelles d’un o dos treballadors, alguns familiars i algun empleat contractat a temps parcial, en moltes de les ocasions, les que més magre ho tenen per a sobreviure.

El comerç de proximitat, eixe que ha pres una embranzida mediàtica notable d’ençà que la covid va sorgir a les nostres vides, trontolla enmig de la tempesta econòmica actual, sacsejat per un món interconnectat i amb una competència ferotge de les grans empreses que han multiplicat per milers les seues vendes electròniques. Fins i tot, moltes d’eixes mateixes botigues s’han hagut d’unir a eixes multinacionals com a punts de recollida dels seus productes. Han aplicat aquella dita que diu «si no pots amb el teu enemic, uneix-t’hi», per una comissió irrisòria mentre les grans empreses se n’aprofiten d’eixa infraestructura per potenciar la seua expansió. El kit digital que ha posat en marxa el Govern central estarà molt bé per modernitzar el comerç del barri, però no servirà per lluitar contra un dels entrebancs més importants: el preu dels productes contra el qual és impossible lluitar. La gent continuarà preferint prémer una tecla per encomanar qualsevol cosa -l’última novetat, possiblement- per un preu més reduït que el de la botiga de la cantonada tot sabent que l’endemà el tindrà a casa sense cap cost afegit i amb tota comoditat. Fins i tot, podrà escollir la tenda més a prop de sa casa per recollir-lo. Surrealisme al primer plànol. Fer-hi de criat per a aquell que t’està escanyant. Malauradament, la digitalització no és el pal de paller del teixit comercial més proper dels nostres barris. Mentre els polítics continuen en una mà signant llicències d’obres per obrir més centres comercials i en l’altra encaixant la mà a les associacions de comerciants, poc hi haurà a fer-hi. El compromís amb els comerços de proximitat es demostra amb fets, no amb paraules buides. No s’albiren massa novetats a curt termini. Tant de bo vaja errat.