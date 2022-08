Les seqüeles de l’accident de l’any passat (continue mig derringlat), més el glaucoma, que m’impedeix veure a més d’un pam de la pantalla de l’ordinador o de qualsevol llibre o diccionari de consulta, em tenen atrapat, com si foren maleficis de bruixes, creant-me enormes dificultats per a continuar en la feina. Rellotge en mà, necessite el triple de temps que abans i em quede curt, en cada sessió encreuatera, de manera que m’esgote cada dia més i note que gairebé no arribe. Mentre que abans veia el que escrivia o el que cercava en un llibre, pràcticament de reüll; ara he de posar els ulls fixos sobre l’ordinador, amb la pantalla més gran possible i a mig pam del nas i se’m desenquadren les lletres, repetisc el que acabe d’escriure, no controle la mecanografia... Tot és tan terrible que pense que m’ha arribat l’hora dels adéus. Intentaré arribar a l’encreuat que farà 8.000, que serà a finals del proper més de maig, pràcticament coincidint amb el meu vuitanta-unè aniversari. He de dir que el cervell continua funcionant-me prou bé i que és gràcies als encreuats, que són uns exercicis molt recomanables per a mantenir vives les neurones.

Encara no he informat la direcció del diari de la decisió que he pres, però confie que ho entendran; ara estic avançant, urbi et orbe, que he arribat al límit. Quants anys fa que estem publicant mots encreuats? Al Levante-EMV seran més de 24 anys, però comptant des dels primers, que publiquí a Valencia Semanal, potser que he estat més de 44 anys dedicant-me’n. La producció més duradora i la més compromesa ha estat la d’aquest diari; tinguem-ho en compte.

Quan m’hi posí pensava que els encreuats eren una eina més per a la normalització lingüística, en què estàvem i estem capficats milers d’ensenyants i institucions del País Valencià. Fou en un debat sobre el tema que una jove preguntà per què no teníem «crucigrames» en valencià, com tenen totes les llengües, i un periòdic d’esports, va dir un altre; i revistes de xafardejos... Em vaig comprometre a fer encreuats i... fins ara. Confie que algú/una continuarà la tasca i la millorarà. Si es compleix el calendari que he esbossat, jo plegaré en 10 mesos (maig de 2023). Poseu-vos, doncs, a assajar els qui us sentiu amb ganes i esperem que la decisió de la direcció del Levante-EMV continue sent-nos propícia com sempre.