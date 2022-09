La "brunete mediàtica" no descansa. De bon matí quan comencen els informatius, fent un repàs per les diferents emissores de ràdio de clara ideologia reaccionaria, el comú denominador és "aventar" al president del govern Pedro Sánchez o al govern de coalició que presideix. El motiu no té importància sempre n'hi ha algun i si no n'hi ha s’inventa o s’excusa en algun ministre/a de PODEMOS. El fet que aquesta circumstància es repeteixa amb assiduïtat, i no sols en els noticiaris sinó, també, en els programes de màxima audiència radiofònica i televisiva, posa de manifest que no estem enfront a fets casuals, sinó a tota una estratègia clara i definida que va més enllà de l’ideari ideològic de cada empresa mediàtica propietària del mitjà de comunicació.

Per altra banda, si, últimament, hi ha hagut un esdeveniment polític significatiu que devia haver marcat un abans i un després en la política d'aquest país, i del qual la "brunete mediàtica" ha fugit, com fugen els xiquets dels trons i llamps, ha sigut el contingut de les cintes gravades que posaven de manifest la connivència de la policia nacional, d'un sector de la premsa acostumada a "posar i llevar reis", en les quals es constatava blanc sobre negre com han estat contaminant la política d'aquest país fabricant informes falsos i notícies falses sobre polítics de l'esquerra, fonamentalment, de PODEMOS i de polítics independentistes.

Conversacions que van en la línia de la intervenció d'un alt càrrec de la policia nacional en la Comissió d'investigació en el Congrés sobre la utilització del PP de la policia per parar les investigacions que sobre la seua corrupció s'estava portant a cap i que a la pregunta de Gabriel Rufián, portaveu d'ERC, sobre què estaria dispost a fer en defensa de la pàtria, contestà que tot ("i tot, vol dir tot?" va puntualitzar GR, "tot, vol dir tot", es reafirmà aquest policia). No els fa por? És per posar-se a tremolar, tant per allò que ideològicament transmet, com per la impunitat amb que actuen.

Totes les accions deplorables que s’han estat fent contra PODEMOS i els seus dirigents per part d’unes “clavegueres” formades per “gent” que no es presenta a les eleccions, però que condicionen el desenrotllament de la política de forma clara en defensa de privilegis polítics i econòmics, dóna per vàries querelles criminals que la fiscalia mai plantejarà, així com per un interessant thriller polític. Per cert, cal constatar que ha tingut més recorregut mediàtic el fet que una exdirigent de VOX haja fet el camí de Sant Jaume que un dels àudios en el que un presentador de TV famós admetia que anava a donar una notícia contra Pablo Iglesias, sabent que era massa "grollera" per a ser veritat.

Igualment, en un d'aquests àudios, i de forma desvergonyida, un inspector de la policia nacional reconeix, amb un llenguatge groller que "ells amb el rabo" són capaços (a petició interessada) d'obrir un compte bancari fals en un paradís fiscal al nom d’aquell/a que interesse "destruir".

Per completar aquestes actuacions socials i polítiques antidemocràtiques que han anat desenrotllant-se des de la moció de censura que desallotjà a Mariano Rajoy (PP) de la Moncloa, i que, repeteix, la finalitat principal és acabar amb el president del govern, Pedro Sánchez, i el seu govern de coalició, per mitjans de dubtosa (sent molt moll) legalitat democràtica, aleshores, s'ha muntat al carro d'aquest autèntic assetjament i repte al sistema democràtic, el Consell General del Poder Judicial (que, com tot hom sap, fa més de tres anys que està "d'okupa" per obra i gràcia d'una dreta reaccionària que no suporta no controlar els ressorts del poder polític, judicial, policial i mediàtic) negant-se a anomenar als dos membres del Tribunal Constitucional que li correspon i, en conseqüència, comportar-se com uns "antisistema" amb la clara finalitat d'obstrucció al normal desenrotllament institucional de l'estat, convertint-se en uns "col·laboradors necessaris" per al triomf de l'estratègia de la dreta (PP) de què "quan més mal, millor" (Cristobal Montoro) per ell, obviant les conseqüències negatives que pel sistema democràtic té aquesta antidemocràtica actuació.