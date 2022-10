si Euclides d’Alexandria (325 - 265 aC), considerat per molts com un dels matemàtics més rellevants de la Història, va lliurar a la ciència un cèlebre axioma: «la distància més curta entre dos punts és la línia recta».

Amb el temps, i les teories científiques no-euclidianes, este principi s’ha debatut en nombroses ocasions i la seua vigència s’ha restringit a les superfícies planes.

La qüestió és que el teorema d’Euclides em fa reflexionar sobre allò que interconnecta a les persones. Què pauta la distància en les relacions humanes. Un pensament que cal fer hui, 9 d’octubre, el dia gran dels valencians i les valencianes. Una commemoració que convida a la concòrdia, actitud de la qual el poble valencià pot fer-ne gala.

I crec que ahí està la clau: en la cultura de l’acord, revestit en forma de línia que dibuixa la distància més curta entre dos éssers humans o, evidentment, entre la ciutadania i la política.

Eixa aposta per l’acord i el diàleg, per estar al costat de qui és més vulnerable, de les classes mitjanes, de les treballadores i els treballadors, de les empreses, és també el rumb al qual ha posat proa el Govern d’Espanya. Proper a la ciutadania, sensible als problemes de la gent del carrer i a la crisi que primer va provocar la Covid i que, hui dia, causa la guerra de Putin a Ucraïna.

Parle d’un govern que no ha dubtat en donar esperança enfront de la incertesa. Amb mesures com la rebaixa més gran de l’IVA de la llum, del 80%; la reducció de l’IVA del gas, del 21% al 5%; la bonificació de 20 cèntims del combustible; l’ajuda de 200 euros a les rendes més vulnerables; o la pujada de les pensions, que a la Comunitat beneficiarà a més d’un milió de persones majors. Mesures totes elles que alleugereixen el patiment de qui té menys recursos, i de qui alça la persiana cada dia per guanyar-se la vida.

L’acord, i no la imposició, sempre fa possible que els governs de progrés, amb Pedro Sánchez a Espanya i Ximo Puig a la Comunitat Valenciana, donen solvència a la fortalesa del nostre Estat de Benestar, bàsic per garantir els serveis públics fonamentals i defensar els interessos de la terra valenciana.

I més ara, que la Comunitat és un actor de ple dret al tauler de la política espanyola, gràcies a l’escolta activa de Pedro Sánchez davant les reivindicacions justes i els valors intrínsecs de la ciutadania valenciana.

Som un poble competitiu, divers, valent, solidari i capaç d’obtindre consensos. Valors que no passen desapercebuts i que són el camí per assolir el millor futur possible.

I en eixe espill és on es miren Generalitat i Estat. Ambdós són conscients de tota eixa vàlua, i treballen amb complicitat i en consonància, amb l’objectiu de protegir i cuidar a la gran majoria social dels valencians i valencianes. Perquè la política és, com diu Pepe Mujica, la lluita per la felicitat humana encara que sone a quimera.

Per això, hui, 9 d’octubre, és més necessari que mai recordar que l’acord, el diàleg i la concòrdia ens fan grans com a persones, grans com a poble. Són la base de les relaciones humanes i polítiques, amb els seus estira-i-arronsa. La distància més curta que ens ha de dur, inevitablement, a entendre’ns. Feliç dia!