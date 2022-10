Los que tienen buena memoria y no se pierden una aparición de Joaquín, el futbolista del Betis que tiene tanta o más gracia con sus bromas que con sus pies, no se sorprendieron por la anécdota del huevo hecha viral. El chico nació con un testículo que no estaba «cuajao» y le ponían al sol para solucionar el problema. Se lo contó a Dabiz Muñoz, primer invitado de su programa ‘El Novato’, que le había desafiado a freír un huevo, de los de gallina. Por cierto, le salió perfecto: con los bordes crujientes y la yema blandita para mojar pan. El cocinero se moría de risa con la historia que ya sabíamos por su madre, que hace años participó en el ‘Mi casa es la tuya’ dedicado a su retoño para preparar su receta de rape en pan frito.

Haciendo ese programa surgió el flechazo. A los de la productora les alucinó su potencial y pensaron en un formato para él. De ahí que suene a los espacios de Bertín Osborne y más esta primera emisión con momento culinario de por medio. El verdiblanco busca aprender una nueva profesión a la que dedicarse cuando se retire. Pero más que cantante o cocinero, será presentador o entrevistador comprobando su tirón: lo vieron 1 de cada 3 personas con la tele generalista encendida. Ha sido el cuarto estreno de entretenimiento con mayor audiencia desde hace diez años. El debut del centrocampista en el prime time de Antena 3 ha coincidido con la muerte de Jesús Quintero, al que los de la generación del baby boom a la que él mismo pertenecía recuerdan por sus intimistas entrevistas. Decenas de periodistas han alabado sus maneras de conversar y esos silencios que empujaban al personaje a seguir hablando; unos segundos que a veces dependían de si ‘El loco de la colina’ se quedaba en blanco, todo hay que decirlo. Y se lo dijo su guionista a Jordi Évole, que gusta de crear esa atmósfera cercana que envolvía las charlas en ‘Ratones coloraos’. En aquel ‘Salvados’ de principios de 2020 se vio por última vez en la tele a Quintero, aunque cortes de algunas de sus entrevistas y críticas intervenciones antisistema en mesas redondas circulan por las redes. Justo hoy vuelve el programa con Mario Conde como invitado y con el emérito como objetivo después de las perlas que dejó el banquero en el documental ‘Salvar al rey’ de HBO. De cariz totalmente distinto es el elegido por Ana Rosa Quintana para su regreso a los platós mañana. En esa peculiar guerra entre productoras que tienen en Mediaset por el culebrón Rocío Carrasco & Cía, la periodista hablará con José Ortega Cano. Menuda exclusiva insulsa.