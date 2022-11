Hui diumenge, 13 de novembre, el papa ens convida a celebrar la VI Jornada Mundial dels Pobres amb el lema, “Jesucrist es va fer pobre per vosaltres” (2C 8:9).

Com ens diu el papa, la Jornada Mundial dels Pobres “es presenta aquest any com una provocació per ajudar-nos a reflexionar sobre el nostre estil de vida i sobre les pobreses del moment present”.

El papa ens recorda en el seu missatge la situació actual del nostre el món, que des de feia uns mesos estava eixint d’una pandèmia, i per això mostrava alguns “signes de recuperació econòmica”. Però com ens diu el papa, “ara ha aparegut en l’horitzó una nova catàstrofe”, la guerra d’Ucraïna, que s’ha produït perquè “una “superpotència” pretén imposar la seua voluntat contra el principi d’autodeterminació dels pobles”. El papa també ens recorda els pobres que “genera la insensatesa de la guerra” i els milions “de dones, xiquets i ancians obligats a desafiar el perill de les bombes”. Per això cal que recordem el drama d’aquells que “romanen en les zones de conflictes” i que “conviuen amb la por, la falta d’aliments, aigua i atenció sanitària”.

El papa ens recorda en aquesta Jornada Mundial dels Pobres, la importància que per als cristians ha de tindre la “disponibilitat”, per obrir “les portes per acollir milions de refugiats de les guerres a l’Orient Mitjà, l’Àfrica Central i ara a Ucraïna”. Així ho veiem en “les famílies que han obert de bat a bat les seues portes” i els seus braços per acollir amb estimació, els qui fugen de la guerra i de la fam. I és que, com ens diu el papa, “la solidaritat és compartir el poc que tenim amb els qui no tenen res”. I per això, “davant els pobres no hem de fer retòrica, sinó involucrar-nos directament” per tal d’acabar amb la pobresa.

El papa Francesc també ens recorda que per a nosaltres “els diners no poden convertir-se en un absolut, com si foren el bé principal” de les nostres vides. Enmig d’una crisi que s’allarga massa i que sempre paguen els més indefensos, el papa ens demana fer “un esforç perquè a ningú no li falte el necessari”. I és que “no és l’activisme el que salva, sinó l’atenció sincera i generosa que permet acostar-se a un pobre com a un germà”, com ens demana Jesús a l’Evangeli i d’una manera particular al capítol 25 de l’evangelista Sant Mateu: “Vaig tindre fam i em donàreu menjar, vaig tindre set i em donàreu beure.....”.

El papa també ens recorda la gran paradoxa de la vida de fe: “la pobresa de Jesucrist ens fa rics”. I és que “si ell es va fer pobre per nosaltres, la nostra vida s’il·lumina i es transforma”. El papa ens exhorta a descobrir en aquesta Jornada Mundial dels Pobres la riquesa de Jesús, que és el “seu amor”, un amor “que no es tanca a ningú”, sinó que “va a l’encontre de tothom, especialment els qui són marginats i no tenen el necessari”.

En el seu missatge d’enguany, el papa ens recorda la figura de Sant Carles de Foucauld, “un home que va nàixer ric i renuncià a tot per seguir Jesús, fer-se pobre com Ell i esdevenir germà de tots”. El papa també ens recorda unes paraules de Sant Carles de Foucauld, quan ens exhortava a no menysprear “els pobres, els menuts”, perquè ells “són els qui millor imiten Jesús”.

El papa acaba el seu missatge convidant-nos a fer “un examen de consciència personal i comunitària”, per “preguntar-nos si la pobresa de Jesús és la nostra fidel companya de vida”.

Només que mirem el nostre món amb el cor, descobrirem la pobresa i els pobres a València, a Almenara i a Gandia, a Vinaròs i a Elx, a Ontinyent, a Borriana i a Alacant, amb hòmens i dones que no poden arribar a final de mes i que esperen la nostra ajuda per tal que puguen viure amb dignitat. I encara que els Bancs d’Aliment i la Creu Roja (o a vegades els ajuntaments) ajuden la gent necessitada, és Càritas, com a Església, la que està sempre al costat dels pobres. És l’Església que posa els pobres, com ens ha dit tantes vegades el papa Francesc, al centre de la vida dels cristians, perquè, així com (desgraciadament) hem globalitzat la indiferència, globalitzem la solidaritat i la fraternitat. Perquè a Jesús el trobem en els pobres, en els qui passen fam i set, en els qui estan despullats i no tenen casa, en el qui estan malalts i viuen sols. Menysprear els pobres és menysprear Jesús mateix.

Tant de bo que aquesta Jornada Mundial dels Pobres ens ajude a imitar i a estimar la pobresa de Jesús i a acollir amb sol·licitud tots els qui passen necessitat.