No som conscients de la importància d’algunes accions fins que no les mirem amb perspectiva i valorem la seua extensió. A voltes, entenem millor la intensitat de les adversitats quan sospesem la quantitat de temps que han durat. Una bona oportunitat per a valorar-ho passa per utilitzar la locució ‘al llarg de’. Amb ella, comuniquem que una acció passa dins d’un determinat moment o també que ocupa un espai físic longitudinal.

El 30 de novembre passat se celebrava l’aniversari de la declaració de les falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Malgrat la singularitat de la festa, no fou fàcil de fer entendre a la Unesco la necessitat del nomenament el 2016. Passaren governs de diferents partits i distints gestors fins que es feu possible. La data s’ha celebrat ‘al llarg de’ set anys amb un destacat programa d’activitats. El fet ha aconseguit que la societat no oblidara la importància que suposà acceptar eixe títol internacional. Desgraciadament, enguany les activitats han sigut mínimes i l’horari no ha estat bo. La festa i els protagonistes es mereixen alguna cosa més. Confiem que de l’error s’aprenga per a l’any vinent.

Estos dies s’ha conegut el comiat de periodistes d’algun mitjà escrit local. És trist que es compte amb menys informadors i informadores per la crisi econòmica que patix la premsa. Però, més encara que no es tinga en compte la trajectòria que ‘al llarg de’ molts anys ha tingut algú que de manera especial s’ha vinculat a la investigació de la corrupció política valenciana.

Acabe de deixar la coordinació del Grup de Cronistes del Camp de Morvedre. És saludable per a una entitat que es plantege el recanvi. Pense com ‘al llarg’ de 12 anys s’ha crescut i s’han consolidat iniciatives. Este és el bon llegat que es pot deixar, quan un passa a segona fila. No hi ha res millor que falte una persona per vore ‘al llarg” de quants anys s’ha dedicat a una professió. És el cas de Concha Velasco. Em quede amb la meua admiració. M’alegre que, en uns mesos de tanta confrontació social per tot, hi haja hagut un reconeixement global de la gran actriu sense fissures. En definitiva, intentem mesurar la duració dels nostres projectes i activitats. La locució ‘al llarg de’ ens ajudarà a valorar-les. La constància en el temps consolida les bones propostes.