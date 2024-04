En casa, la líder en cuestiones ecológicas y acciones contra el cambio climático ha sido desde siempre mi hija Elia. Fue ella la que una vez quiso guardar un minuto de silencio por no sé cuántos renos que habían muerto en no sé dónde, a causa de un incendio devastador. Era ella la que se impresionaba hasta las lágrimas al ver los incendios que de vez en cuando asolaban puntos lejanos del planeta. La que padecía por los crustáceos de la pescadería o por los pollos inocentes que llegaban a nuestro plato. Ella fue la que se indignó como nunca al saber de la isla de plástico que triplica el tamaño de Francia y flota en algún lugar del Pacífico. Y también es ella la que, ya de mayor, ha decidido dejar de ver las noticias porque tanta información irremediable le produce una impotencia que degenera en angustia.

La ecoansiedad hace tiempo que entró en mi casa. En la de muchos de nosotros. Nadie sensible puede escapar a esos sentimientos. Conozco a mucha gente que hace como mi hija: prefiere no saber. La ignorancia de la catástrofe no nos eximirá de padecerla, pero por lo menos seremos más felices en el mientras tanto. Por cierto, que la palabra catástrofe, de origen griego, significa etimológicamente «cambio brusco», y eso parece exactamente lo que se nos viene encima. Un cambio drástico en nuestro modo de vivir, en nuestro bienestar, en nuestro entorno, en nuestra esperanza y nuestro futuro.

Cada vez más me pregunto, sin embargo, si no habrá también una orquestación de nuestros sentimientos, de nuestros temores. El miedo puede crearse y se contagia como una epidemia. De hecho, es la herramienta de manipulación más eficaz que existe. Nos vuelve cautos y activos. Ciudadanos preocupados por algo que apenas está en nuestras manos. Esa conciencia ecológica, ese sufrimiento moderno, ese miedo al cambio no solo nos agobia, también nos fuerza a actuar. Separamos basuras, descartamos las bolsas de un solo uso, utilizamos el transporte público, consumimos productos de proximidad, concienciamos a nuestros hijos de lo mal que está el planeta, les hacemos incluso creer que la solución estará algún día en sus manos… No tenemos tiempo de sentirnos víctimas de la situación, porque estamos muy ocupados en sentirnos culpables y en tratar de hacer algo. Y es que en eso consiste también la orquestación: en pasarnos la patata caliente a quienes menos podemos hacer.

Otros artículos de Care Santos

La realidad, me temo, es que solo una ínfima parte del problema está en nuestras manos. Son los poderosos del mundo quienes podrían y deberían encarar la situación. Aunque las medidas que habrían de tomar son drásticas, impopulares y no sirven para ganar elecciones. Medidas como limitar la natalidad en todo el planeta, reducir la cantidad de porquerías que las industrias todopoderosas vierten por tierra mar y aire, frenar el consumo desaforado, invertir en investigación para encontrar soluciones para los combustibles, los plásticos, el agua, la comida… Los niños lo tienen claro. Tal vez son ellos quienes deberían gobernarnos.