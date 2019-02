Amb la paraula «púding» es designa un pastís tou i humit, de consistència pastosa, que es prepara, dins d'un motle, amb bescuit o pa desfets en llet i amb ingredients variats, que proporcionen una gran diversitat de sabors. És habitual incorporar-hi fruites; però també pot ser un plat salat, elaborat amb verdures, carn o peix.

El púding, com és clarament apreciable per la seua terminació, és un plat típic de la cuina del Regne Unit i dels Estats Units. Fou creat per a aprofitar les restes de pa dur que havien sobrat. En una època no molt llunyana no es tirava res. A Menorca, que estigué sota domini britànic quasi un segle, concretament des de 1708 fins a 1802, se sol fer amb brullo.

La paraula «púding» prové de l'anglés «pudding», que probablement es prengué del francés «boudin», una salsa elaborada amb sang de porc. De fet, en una part de l'espanyol americà a este pastís se li diu «budín», amb una pronunciació que s'aproxima molt al mot francés originari.

Més informació...