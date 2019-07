Amb la paraula «moreno» (o «morena» en femení) fem referència a una persona de raça blanca que té un color de pell fosc i els cabells negres o castanys. El color de la pell depén de la melanina, un pigment que hi ha en certes cèl·lules de la dermis, anomenades «melanòcits». Quan exposem la nostra pell al sol, els melanòcits generen melanina, que s'acumula al voltant de les cèl·lules per a protegir-les dels rajos ultravioleta.

La paraula «moreno» prové del llatí «maur?nus», que derivava de «maurus», 'natural de Mauritània', que ha donat lloc a «moro». Com a forma equivalent, també tenim la variant «moré», creada per ultracorrecció. La forma «moreno», especialment com a llinatge, apareix registrada des de ben antic. Ausiàs March, per exemple, ja esmentava en un poema la seua fascinació per un «jove affable» anomenat Joan Moreno. Actualment, en la Comunitat Valenciana hi ha quasi seixanta mil persones que tenen el cognom Moreno.

