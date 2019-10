El «tord» és un pardal d'uns 23 centímetres de llarg; té el bec prim, de color negre; el llom està recobert amb plomes grisenques; les del ventre, en canvi, són blanquinoses, amb taques fosques, quasi negres, de forma triangular. En castellà hi ha un refrany al·lusiu a la dimensió desproporcionada del cos respecte al cap, que, aplicat a persones, es transforma en «ser de la raza del tordo: la cara fina y el culo gordo»

En la terminologia científica esta au és coneguda amb el tàxon de «Turdus philomelos». El nom de «turdus» fa referència al nom que ja rebia este pardal en llatí, provinent de l'indoeuropeu «trozdos» (en txec es manté la forma «drodz»). El nom amb què es designa l'espècie, «philomelos», fa referència a «Filomela», un personatge de la mitologia grega a qui els déus transformaren en au cantora per a facilitar que poguera escapar-se dels seus perseguidors. «Filomela» (que per dissimilació ha donat lloc a l'antropònim «Filomena») és el resultat de la fusió de «philo», 'amant de', i «melos», 'cant'. L'ornitòleg alemany Cristian Ludwig Brehm li posà este nom perquè el tord té un cant molt melodiós.



