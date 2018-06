La conquesta d'Alacant

El Trofeu Diputació d'Alacant conclourà este divendres al trinquet de Benissa amb la final que mesurarà a Pere Roc II, Pere i Carlos contra Puchol II, Héctor i Bueno (19.00 hores).

Per poc que els dos equips s'aproximen al nivell que oferiren en el seu enfrontament de la fase prèvia, la cloenda del torneig més important dels disputats íntegrament a la província d'Alacant apunta a espectacular. Així va ser a Dénia, on el trio de Puchol II es va imposar per 60-45 després de dues hores pegant-li amb la màxima intensitat i un altíssim percentatge d'encert.

La batalla es trasllada ara a un escenari diferent, de dimensions més reduïdes i favorable als pilotaris de qualitat. I de qualitat van sobrats els sis contendentes, com s'està comprovant en este trofeu i en altres cites anteriors.

Pere i Héctor són qui tenen més tocat el trinquet de la final i es podria dir que juguen a sa casa, especialment el mitger de Pedreguer, que viu a Benissa des de fa anys i és monitor de l'escola de pilota local. Però qualsevol pot ser el gran protagonista de la partida que val el títol. Puchol II i Pere Roc II ho estan sent des de fa mesos en tots els esdeveniments en els quals es requereix la seua presència mentre que Bueno i Carlos han demostrat que una punta pot decidir partides amb la seua aportació.