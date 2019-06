José Salvador o la victòria de l'ortodòxia

La partida de l'Individual entre dos de les jóvens realitats de la pilota va portar molt de públic al trinquet de Guadassuar. Les apostes inicials donaven favorit al jove de Quart dels Valls, amb una trajectòria ascendent, que convenç cada vesprada. No es van equivocar. Un contundent 60 a 35 certificà la superioritat del jugador arribat des de Les Valls. Era conscient De la Vega de la dificultat a què s'enfrontava.

El campió del Circuit Bancaixa va evidenciar des del principi més inseguretats que el seu rival; va regalar massa quinzes a un pilotari que va saber aprofitar tots els forats que deixava De la Vega. José Salvador, de l'escola ortodoxa que impartix Raúl d'Alfara de la Baronia, va jugar tot el que havia de jugar. Es mostrà molt més segur i convençut que el seu rival; li va sotmetre a un castic continuat amb un dau perfecte, mesurat, buscant la careta, amb una volea sempre segura i amb una apegada poderosa, que va derrocar els murs insegurs de De la Vega, que va caminar lluny de sentir-se a gust.

Només en algunes jugades va mostrar eixos colps màgics que posseïx però ni en el dau ni en la resta va rendir per a derrotar un jove que va arribar a Guadassuar per a deixar segellat el seu propòsit d'encarar-se cap a les altures. És cert que l'Individual és una altra història, que requerix d'un manual teòric de posicionaments en la pista que encara ha d'estudiar però les seues potencialitats són moltes ja que posseïx tot el registre de colps necessaris per a aspirar a tot. Arribar a les semifinals ja és un gran èxit, però té mans i poders per a aspirar a més. El divendres continua el torneig a Vilamarxant amb un apassionant Pere Roc contra Soro i a Dénia amb un Pere contra Francés.