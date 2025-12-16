"Una buena educación financiera desde la infancia previene el endeudamiento y el consumismo compulsivo"

El dinero y la gestión del mismo forman parte del día a día de las personas. Desde la acción más simple, como ir al supermercado y comparar precios; a otras más complejas, como escoger entre comprar o alquilar una casa. Por ello, contar con las herramientas adecuadas y pensamiento crítico para tomar decisiones informadas y conocer los riesgos es fundamental. Conceptos como el ahorro, los gastos e ingresos o el consumo responsable se pueden ir introduciendo desde edades bien tempranas, sobre todo en un contexto en el que las redes sociales se han convertido en un nuevo canal para impulsar el consumismo a través de la publicidad y para generar necesidades artificiales. Sin embargo, la educación financiera es una de las grandes olvidadas en los planes educativos.

Sobre la importancia de esta educación financiera y de cómo las familias pueden aplicarla en casa giró el segundo episodio del podcast “Finanzas a tres bandas", impulsado por Levante-EMV y la Fundació Caixa Ontinyent para crear un espacio en el que la economía de la vida cotidiana se habla en confianza. Tras la primera entrega, que giró en torno a la cuestión “¿Hipoteca o alquiler? ¿Cómo está realmente el mercado en la C. Valenciana?”, esta segunda entrega se ha centrado en “La educación financiera que no nos enseñan en la escuela”.

Silvia Tomás, Elena Enguix y Sara Vicent en el segundo episodio del podcast “Finanzas a tres bandas" / Fernando Bustamante

Conducida por Silvia Tomás, periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, la conversación contó con las voces expertas de Sara Vicent, experta en educación financiera para familias y autora del libro ¡Con el dinero no se juega!, para niños de entre 6 y 12 años; y de Elena Enguix, responsable del programa de Educación Financiera de la Fundació Caixa Ontinyent.

Una buena base desde la infancia

“Desde siempre las finanzas se han considerado algo técnico que depende más de las personas adultas e incluso de los bancos. Pero la realidad es que gestionar nuestro dinero está en nuestro día a día”, apuntó Enguix. Por ello, añadió Vicent, las familias “tenemos el reto de enseñar a nuestros hijos a gestionar el dinero de manera autónoma, responsable y eficiente”.

Aunque con la llegada de la ley educativa Lomloe, explicó Vicent, se introdujeron en la Comunitat Valenciana para el segundo y tercer ciclo de Primaria conceptos básicos como consumo sostenible, moneda, dinero, tarjeta, ingresos, gastos o ahorro, su presencia en el currículum escolar es limitada. Esto puede tener consecuencias importantes en la edad adulta, ya que las expertas coincidieron en afirmar que adquirir una buena base sobre finanzas desde la infancia ayuda en el futuro a evitar situaciones como el consumismo compulsivo o el endeudamiento sin control, que provocan estrés financiero y un impacto negativo en la salud mental.

Elena Enguix, responsable del programa de Educación Financiera de la Fundació Caixa Ontinyent / Fernando Bustamante

En el contexto actual, además, esta formación se vuelve todavía más crucial. “Las redes sociales han cambiado nuestra relación con el dinero”, reconoció Enguix. Esa presión por comer en los mejores restaurantes, viajar, estrenar ropa de marca y los dispositivos de última generación para compartirlo con los seguidores y proyectar una imagen que no siempre es real se traduce en un mayor consumismo. “Estamos bombardeados de la publicidad, del neuromarketing que sabe muy bien cómo crearnos necesidades. No tener una educación financiera nos lleva a tomar decisiones que no son buenas para nosotros en nuestro proyecto de vida”, dijo Vicent.

Herramientas para las familias

Lo más complicado para las familias es dar con las herramientas necesarias para acercar esta educación financiera a los niños, niñas y jóvenes. El programa de la Fundación Caixa Ontinyent, según las directrices del Plan de Educación Financiera Nacional, ofrece formación presencial y online a colegios, institutos, universidades, escuelas de adultos y otros colectivos para llegar a toda la población.

“Las actividades más lúdicas son las que hemos visto que funcionan muy bien. Las solemos organizar con motivo del Día de la Educación Financiera. Este último 6 de octubre lanzamos un escape room financiero que llevamos a los centros educativos, dirigido a los jóvenes de 12 a 18 años. Además, el año pasado lanzamos el juego de mesa “Porquiland” y tenemos una colección de cuentos infantiles que hemos teatralizado con una representación de marionetas, dirigida de 1º a 3º de Primaria. También lanzamos un concurso de educación financiera para 4º de ESO”, contó Enguix.

Sara Vicent, experta en educación financiera para familias / Fernando Bustamante

Por su parte, Vicent destacó que la lectura es una herramienta “muy potente” para acercar la educación financiera a los niños y niñas. “Al leer con ellos libros y cuentos que traten de la gestión del dinero se fomenta esa conversación, podemos acompañar a nuestros hijos, introducir esos conceptos básicos, resolver sus dudas… Se facilita un clima de confianza que ayuda a que las familias puedan introducir esta educación financiera de una manera mucho más agradable y con mucha más conexión”, compartió la experta, quien también apuntó hacia otras estrategias que pueden implementar en el día a día como la introducción de una paga para que aprendan a gestionarla, la lista de deseos para conocer su realidad o el concepto del ahorro a través de un colchón de emergencia. “A partir de los 6 años se pueden implementar herramientas de manera estructurada y planificada”, recomendó.

Mitos y peligros

Asimismo, las expertas pusieron el foco en los mitos que hay respecto a la educación financiera. Uno de los principales es que solo es útil para el que tiene dinero. “Nada más lejos de la realidad, la educación financiera lo que te aporta es estabilidad, no se trata de cuánto ganas sino de cómo lo gestionas”, afirmó Enguix. Otro de los mitos que más se repite es que ahorrar hace que te prives de vivir, algo que Enguix rebatió ya que “ahorrar te da libertad para tomar decisiones”. “Endeudarse, si hay una finalidad y un propósito claro, puede ser una inversión genial”, aseguró.

Vicent alertó sobre el peligro de los mensajes que transmiten algunos “falsos” expertos en redes sociales que pueden conducir al error o la estafa. “Una máxima que podemos utilizar para no caer en estos contenidos que no responden a la realidad es que cuando nos ofrecen un producto o una inversión que tiene unos beneficios muy altos, en muy poco tiempo y con muy poco riesgo, hay que tener cuidado porque seguramente no sea lo que prometen”, defendió.

Con todo, las expertas lanzaron un mensaje final. “La educación financiera no va de dinero va de libertad, de autonomía y de bienestar. Cuando antes lo incorporemos en nuestra vida cotidiana, antes prepararemos a nuestros jóvenes para que puedan tomar decisiones informadas, evitar peligros y construirse un futuro seguro”, concluyó Enguix. Por su parte, Vicent se dirigió a las familias: “La educación financiera es un regalo que pueden hacer a sus hijos, que les empodera, les evita posibles problemas de salud financiera y de salud mental y les ayuda a tomar las mejores decisiones para ellos mismos”.