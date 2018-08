Rusia evita a Argentina en las semifinales

A Rusia le valía un empate para clasificarse como primera del grupo B del COTIF y ese resultado es el que se produjo, por lo que evita a Argentina en semifinales, que finalmente quedan estipuladas entre la albiceleste y Uruguay y los rusos y Venezuela. Empezarán el lunes a partir de las 21:15 horas.

El marcador no se movió en ningún momento, pese a que ambos equipos mostraron su garra y tuvieron ocasiones de sobra para que el resultado final fuera otro. Se enfrentaban dos equipos invictos hasta la fecha y así continuaron tras el empate sin goles. Ambas selecciones dejaron patente sobre el terreno de juego por qué son dos de los mejores equipos de este COTIF (ambas estaban clasificadas para semifinales antes de que el cuero echara a rodar) y salieron a por el triunfo. Si bien destacaron tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva, fue Uruguay la que creó más peligro durante los primeros minutos. Dávila envió el balón fuera tras cazar un mal rechace de la defensa rusa. Más tarde, Vecino, a la media vuelta, tampoco acertó de cara a puerta. De nuevo, los suramericanos tuvieron una magnífica ocasión en las botas de Dávila, que encaró hacia el centro desde la derecha, pero su disparo se marchó cerca del palo. Rusia trenzó buenas jugadas, aunque muchas de ellas ni quiera culminaban en un remate. Sí lo hizo, no obstante, Kiselev, que desde la izquierda realizó un magnífico lanzamiento que Silveira detuvo. Tsypchenko también pudo adelantar a los suyos tras una gran jugada de Lipovoi por la izquierda, que remontó la línea de fondo y cerca estuvo de dar una estupenda asistencia a su compañero. Los rusos han interiorizado el juego de toque y se nota que han desarrollado un enorme trabajo para conseguir engarzar un equipo coral, bien equilibrado en todas sus líneas.

En la segunda parte, Tsypchenko se interpuso en el lanzamiento de uno de sus compañeros y remató a puerta, pero el gol fue anulado por fuera de juego del '7' ruso. Una de las mejores ocasiones de Uruguay se produjo en el saque de un córner, que Neris remató de cabeza, aunque Grigorian atajó el balón sin demasiado esfuerzo. Los rusos dieron su réplica minutos después, con una jugada de Glushenkov que abrió a la derecha para Iakolev, que recortó hacia la izquierda y remató a puerta, aunque sin fortuna. Aunque parecía que Rusia dominaba el partido, Uruguay no se encontraba fuera del encuentro y en cualquier momento podía, también, ponerse por delante en el marcador. Lo dejó bien claro Paul Rodríguez, que consiguió empalmar un balón que bajó de cabeza Jair Rodríguez. Fue el propio Jair Rodríguez el que gozó de la última ocasión del partido, pero su disparo desde fuera del área se fue alto y certificó la primera posición de Rusia, que se verá las caras con Venezuela en su lucha por la final del miércoles. Uruguay, por su parte, protagonizará un interesante derbi contra Argentina, en un choque de desatará la pasión en los países americanos.



SELECCIÓN NACIONAL DE URUGUAY: Silveira, Méndez, Ancheta, Barrios, Araujo, Vecino (Neris, 41'), Dávila, Elizalde, Laquintana (Trasante, 72'), Chacón (Rodríguez, 41') y Zalazar (Jair Rodríguez, 72').

SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA: Grigorian, Diveev, Tugarinov (Utkin, 75'), Kakkoev, Tsypchenko (Iakovlev, 60'), Glushkov (Umaev, 60'), Lipovoi, Kiselev, Demianov, Glushenkov (Zakharov, 75') y Gubanov.

Goles: Sin goles.

Árbitro: Adrián Cordero Vega, acompañado en las bandas por José Carlos Escuela Melo y Antonio Luis Cerezo Parfenof. Amonestó a los rusos Tugarinov, Demianov, Glushenkov.

Incidencias: Jornada 8 del COTIF. Partido disputado en Els Arcs ante 5.000 personas.