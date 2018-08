El PP de Sueca critica el silencio del gobierno local tras la marcha de Roselló

La decisión de Pau Roselló de solicitar su paso al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Sueca ha levantado mucha polvareda en la esfera política local. Muchas eran las voces de los diferentes grupos políticos que anunciaban que éste sería el siguiente paso de Roselló. Una vez dado?las críticas no se han hecho esperar. Los primeros en dar su opinión han sido los representantes del PP. Los populares afirman, a través de su portavoz José Luis Ribera que era una situación esperada y critican el silencio del gobierno local al que reprochan que, además de quedar en minoría, «está falto de ideas y programa».

«Tan solo quedaba pendiente saber el momento en que transcendería la noticia y conocer la opinión del equipo de gobierno». Los populares también recordaron que el proceso de la retirada de competencias a Roselló se inició de forma apresurada, «cuando el grupo municipal del Partido Popular solicitó el expediente relativo al evento Rock on the Road». Ahora, tras la solicitud de Roselló de pasar a ser concejal no adscrito, comentan que «estaba pendiente que la noticia transcendiese a la luz pública, como apareció en Levante-EMV, para poder ver la reacciones tanto de Compromís como de Gispm ante este nuevo panorama político local». Para Ribera ya fue «sorprendente, en su momento, la excusa dada Compromís avalada por el Gispm, en la que ambos se ampararon y ratificaron en el plenario que todo se debía a una situación personal de Roselló que le había llevado a no ajustarse a las directrices de la alcaldesa Raquel Tamarit».

Para los populares, «Tamarit ha cambiado su versión, achacaba inicialmente la situación a problemas personales de Roselló, inconcebible, para después señalar que éste iba por libre sin consultar sus propuestas cuando era notorio y conocido que desde las fiestas de 2017 estaba directamente fiscalizado por la máxima autoridad».

A su vez, para el PP la propuesta de Salvador Campillo de prorrogar los presupuestos sin mayor incidencia acredita «la falta de sensibilidad del Gispm con Sueca, además de demostrar el desconocimiento del funcionamiento real del ayuntamiento. A nadie se le escapa que la prórroga conlleva una infinidad de expedientes de modificaciones de crédito, lo que ralentiza el buen funcionamiento al tener que destinar medios materiales y humanos a salvar la inoperancia del equipo de gobierno».

Por último, los portavoces del PP en Sueca afirman que seguirán ejerciendo «una oposición seria y constructiva en pro de Sueca, lo que determinara que algunas propuestas y gastos del equipo de gobierno sean rechazadas... proponiendo desde otro lado todo aquello que beneficie a nuestros vecinos». «La combinación Compromís/Gispm no permite que Sueca avance», apostillan.