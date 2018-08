El cuarto fuego en cuatro días arrasa palmeras de 10 metros junto al polígono de Carcaixent

Un solar emplazado en la avenida Quatre Camins de Carcaixent ha sufrido cuatro incendios presuntamente intencionados desde el inicio de la presente semana. Los tres primeros conatos pudieron ser apagados rápidamente por los bomberos y no se lamentaron apenas daños materiales. No ocurrió lo mismo el miércoles pasadas las dos de la madrugada. Las llamas desatadas en estos terrenos ubicados en las afueras de la localidad arrasaron con un grupo de palmeras de hasta diez metros de altura que llevaban años sin mantenimiento en la citada ubicación, que los residentes del municipio identifican como las instalaciones de la antigua discoteca Bambú.

Los restos de los árboles incendiados afectaron a residencias colindantes al ser trasladados por el aire, dañando toldos o mobiliario exterior y los propios vecinos no dudaron a la hora de intentar apagar el fuego con mangueras o cubos de agua. Dídac Santamaría fue uno de ellos. Ayer atendió a Levante-EMV: «Yo solo salí a mi terraza con la manguera para mojar los restos de las palmeras encendidas que caían, ya que llegaron hasta mi toldo. Parece ser que los fuegos anteriores habían sido pequeños y los bomberos llegaron a tiempo. Sin embargo, el de anoche lo quemó casi todo», comentó. En términos similares se movió ?tefánia Déne?ová, que también reside en la zona afectada: «Me desperté al oir un ruido que era como si alguien estuviera tirando una traca. Salí a la calle y vi lo que pasaba. Debió ser intencionado, porque a esas horas un fuego no se enciende solo... es una parcela abandonada, menos mal que el siniestro no pasó a mayores», explicó la vecina.

Fuego a gran altura



De momento, la Guardia Civil ya ha iniciado la pertinente investigación. Podría tratarse de un siniestro relacionado con algún interés económico o deberse a la acción de un pirómano, que habría intentado causar el incendio en tres ocasiones anteriores hasta que al final consiguió su objetivo.

El fuego estuvo activo más de una hora y dejó una estela de cenizas y vegetación calcinada en esta parcela de Quatre Camins, perfectamente identificable al contar con un espacio abierto como entrada y un rótulo que aún recuerda a los tiempos en los que era una zona de ocio.

Operarios del servicio de limpieza de Carcaixent retiraron todos los restos quemados y cubrieron con agua la zona. Por último, un coche de bomberos actuó ayer por la tarde en la parcela al identificar un rebrote entre la vegetación incendiada.