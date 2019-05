«La política bebe del 'show' televisivo»

Después de quince años al frente de los informativos de la televisión local, Sáez da el paso a la política local con su entrada en la lista del GISPM

Asegura que es un paso que da motivado por la «implicación» que ha asumido en su etapa como periodista mientras seguía la actualidad de Sueca.

¿A qué se debe esta entrada en política?

He estado desde 2004 en la tele de Sueca, en los informativos. Y en el mundo del periodismo vives intensamente el día a día de tu pueblo, más que con otras profesiones. Creo que es inevitable acabar implicándose.

¿Qué espera aportar desde su experiencia, espera manejarnos mejor?

Estar respondiendo a esta entrevista ya es una sensación extraña (ríe). Espero aportar una visión joven, algo de frescura, y saber escuchar a la gente.

¿Qué tiene de show televisivo la política municipal?

En Sueca los plenos se televisan desde hace 19 años, es lo que más audiencia tiene. Espero estar en mi salsa. La política bebe un poco de la televisión, y los políticos se adaptan a ella: cuando enchufas la cámara se dicen unas cosas, y cuando se apaga, otras.

¿Qué nombre televisivo podría ser un alcalde de Sueca?.

Bueno, para empezar debería ser suecano, querer al pueblo y no dejarse llevar por los intereses de fuera. Es una pregunta difícil, no se me ocurre nadie.

¿Y si pudieses fichar a alguien, quién sería?

El problema es que la gente válida no suele entrar en política, y es una pena que se huya de la función pública. En Sueca hay gente muy válida en muchos ámbitos, pero que en cambio no le atrae la política local. No querría destacar a nadie, sería injusto; pero hay mucha gente.

Hasta donde sé, es un apasionado del ciclismo. ¿Cabe esperar subvenciones a la compra de bicis, su uso obligatorio en Sueca, una etapa de la Vuelta en el término...?

No llegaría a tanto, pero sí me gustaría fomentar su uso. Sueca es plana, accesible y tiene buen clima. Convertir Sueca en una ciudad del deporte sería espectacular.