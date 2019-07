AVA alerta de que la plaga ya causa "graves" perjuicios a la agricultura

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha solicitado a las consellerias de Agricultura y Sanidad que diseñen un y pongan en marcha un plan específico para combatir los crecientes y «virulentos ataques» de mosca negra y mosquito tigre que, en las últimas semanas se han recrudecido y están ocasionando, según defiende el sindicato, «verdaderos estragos» en la salud de los agricultores además de «pérdidas económicas». La Ribera es la zona más afectada por sus condicionantes orográficos y por la abundancia de cauces fluviales.

AVA subraya que la plaga está causando «graves problemas» a la hora de acometer las tareas de recolección, poda o riego, dado que aquellos que lo intentan se ven obligados a desistir debido a las «innumerables picaduras» que reciben de estos insectos, de la que les ha dado cuenta este periódico durante los últimos días.

La semana pasada catorce collidors que trabajaban en un campo de paraguayos de Alcàntera del Xúquer sufrieron decenas de picadiras, en algunos casos casi ochenta, y ocho de ellos acabaron en urgencias. Ante esta situación, AVA ha solicitado la «intervención decidida» de las consellerias de Agricultura y Sanidad de la Generalitat Valenciana con el objeto de «atajar un problema convertido ya en un asunto de salud pública y en una amenaza creciente para la estabilidad económica de la actividad agraria». El sinicato propone crear un grupo de trabajo formado por expertos en diversas disciplinas para que analicen las fórmulas más adecuadas para hacer frente a la plaga de la manera más efectiva posible, de tal manera que una vez establecidas esas líneas maestras de actuación se lleven a cabo las acciones necesarias para eliminar o, cuando menos, reducir al máximo las elevadas poblaciones de mosca negra y mosquito tigre que concentra la comarca.

«Hay campos en los que sencillamente no se puede entrar porque están infestados de verdaderos enjambres de insectos que pican con una agresividad tremenda. Los agricultores somos, por tal motivo, el colectivo más afectado, las principales víctimas, pero no podemos olvidar por ello que el conjunto de los vecinos de determinadas poblaciones sufren igualmente los ataques de mosca negra y mosquitos tigre», reprocha el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, que también recuerda, además, que «estamos en un momento clave de las labores de campo en sectores como los cítricos, el arroz, los frutales o el caqui y son muchos los agricultores que no pueden realizarlas por la presencia de estos insectos, lo cual puede acarrear pérdidas económicas cuantiosas».

El presidente de AVA-Asaja sostiene que la Administración valenciana «no puede quedarse de brazos cruzados, sino que está obligada a tomar cartas en el asunto de inmediato y poner en marcha con carácter de urgencia las medidas necesarias para combatir esta plaga» de insectos.