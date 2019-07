Descontrol en l'Assut: los coches ya aparcan dentro del paraje natural

Indignación. Es complicado resumir en otra palabra la sensación de los usuarios de l'Assut de Antella ante la falta de control que se vive en el paraje natural del interior de la comarca. Si en años anteriores ya se denunciaron prácticas ilegales como la venta ambulante, la elaboración de comidas con gas butano o el establecimiento de tiendas de campaña en las estructuras hídricas (además de altercados), los vecinos de la localidad critican ahora la escasa presencia policial en el recinto, lo que provoca situaciones como la vivida el miércoles, cuando cuatro turistas bajaron con sus coches hasta l'Assut, pisoteando buena parte del paraje y aparcando justo al lado del río Xúquer.

Estuvieron horas disfrutando del sol y el agua sin que se personasen agentes, sobre todo por la escasez de la plantilla de la Policía Local de Antella y la imposibilidad que encuentra la Guardia Civil de Càrcer para centrarse en el paraje natural del municipio, como también de Sumacàrcer, donde acuden también miles de visitantes todas las semanas. Ante dicha situación, ampliada por las nuevas dificultades para fortalecer las plantillas policiales a nivel local, cierto desgobierno se ha adueñado del recinto estival.

Los vecinos también denuncian (y de hecho han trasladado fotos a la Guardia Civil) que durante los fines de semana se sigue ejerciendo la venta ambulante, prohibida en el municipio, lo que acaba perjudicando a los comercios situados en la zona. Es una práctica que este periódico también ha podido comprobar en anteriores años, con la venta de botes de refrescos y también de helados.



Necesidad de protección

Ya hace algunas semanas se denunció la suciedad que todos los días provoca el turismo incontrolado en la zona y el ayuntamiento intensificó las brigadas de limpieza. Se ha notado en los últimos días pero el consistorio (de un pueblo, no se olvide, de poco más de mil habitantes) se ve obligado a realizar un esfuerzo magnánimo para proteger y mantener limpio un paraje que no es de su propiedad. La Confederación Hidrográfica del Júcar, propietaria del paraje. no pone medidas y además no permite por ahora ampliar el convenio de colaboración con el ayuntamiento para ofrecerle más competencias en la zona, lo que podría llevar a declarar l'Assut paraje natural protegido, ampliando así las medidas y las sanciones.



Los peligros del enclave

También se está normalizando la presencia de perros en la zona de baño, lo que provoca enfrentamientos con los usuarios porque algunos canes son de razas peligrosas y no van con las debidas medidas cautelares. En teoría, está prohibida la presencia de perros en l'Assut pero son escasas las denuncias impuestas en los últimos años.

La posibilidad de acceder al paraje sin coste alguno y disfrutar de amplias zonas de baño, además de otras actividades recreativas como el piragüismo, le han concedido a l'Assut y por extensión a Antella una excelsa fama entre aquellos que prefieren evitar la masificación de la costa o que, simplemente, prefieren el agua dulce a la salada.

El consistorio estableció hace ya algunos años varios carteles en los que constan las prohibiciones en la zona. Pocos son los que lo leen. Evidentemente, la mayoría de los visitantes cumple con la ley y hace un uso responsable del paraje pero las prácticas abusivas (dada la excelsa presencia de turistas durante todas las semanas del verano) son múltiples. Se ha convertido en habitual ver a personas que saltan desde lo alto de un paredón de más de diez metros, que hacen lo propio desde lo alto de los «portells» de riego, que descienden por los canales que separan el agua para dirigirla a la Acequia Real del Júcar que nace en Antella o que se cuelgan de cuerdas para «surfear» en dicha infraestructura.

En definitiva, gente que ve en l'Assut una especie de parque de atracciones acuático. Y no lo es. Entre otras cosas porque está definida para menesteres agrícolas. Los numerosos muertos en los últimos años así lo acreditan.