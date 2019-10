Los expertos defienden en l'Alcúdia que la educación no es neutral ante la política

El lema de XII Congrés Josep Lluís Bausset ya era suficientemente explícito: «La educación es política». La organización lo tomó prestado del libro publicado por el pedagogo, periodista y sociólogo Jaume Carbonell. Durante tres jornadas los expertos reunidos en l'Alcúdia han abordado de manera interdisciplinar la «falacia de la neutralidad» educativa y han puesto el acento en las carencias que deben solventarse.

Las aportaciones de Jaume Carbonell no dejaron a nadie indiferente. El pedagogo afirmó que «la práctica de la libertad se aprende en la escuela desde la primera infancia», y defendió que resulta imposible obviar la política «porque se cuela en la escuela». También recurrió al ensayista Joan Fuster para subrayar que la política «la haces o te la hacen», aunque de inmediato matizó que hay que diferenciar entre una educación democrática y adoctrinamiento, porque «la escuela es el espacio donde se siembran las primeras semillas para una ciudadanía crítica».

El autor del libro «Fascismo de baja intensidad», el profesor de Teoría de la Comunicación de la Universitat de València Antonio Méndez Rubio, se mostró especialmente interesado en iluminar las relaciones entre el lenguaje y la realidad, porque según sostuvo «cualquier forma de dominación está mediada por el lenguaje. También la de la escuela y la enseñanza».



Temario del cambio climático

María González Reyes, coordinadora pedagógica del colegio Luordes Fuhem y activista de Ecologistas en Acción, reclamó que los alumnos no acaben la ESO sin conocer qué es el cambio climático. «Si no ponemos de nuestra parte y nos conformamos con el cumplimiento estricto de los programas oficiales, podría suceder que no se abordara en las aulas ese imprescindible debate», precisó.

El escritor y profesor de la Universitat d'Alacant Joan Borja Sanz se puso ante el micrófono para descubrir «los paisajes de leyenda en el sistema educativo valenciano». Para ello se hizo una pregunta fundamental: «¿Quién nos ha robado a los valencianos la fantasía, cómo y porqué?» Es una función de la escuela, se respondió retóricamente para sugerir «un canon» de leyendas valencianas y unas rutas de leyenda para compartir con el alumnado.

Anna Forés analizó las necesidades educativas desde la neurociència y Carmen Ruiz Repullo propuso educar en la igualdad desde la perspectiva de género dando una respuesta clara y directa a las dudas sexuales del alumnado y sobre el consumo de pornografía en la infancia y adolescencia. Josep Antoni Fluixà (Fundació Bromera), Xelo Valls (CCOO-PV) y la regidora de Educación de l'Alcúdia, Rosa Martínez Murillo, se encargaron de clausurar el congreso.