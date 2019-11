Almussafes ayudará hasta con 800 euros a las familias con niños de hasta 3 años

El Ayuntamiento de Almussafes demuestra, una vez más, su apoyo a las familias de la ciudad. Al consistorio no se le escapa la crianza y bienestar de los hijos supone para las familias un importante desembolso económico que no siempre puede realizarse sin desatender otras necesidades básicas. Por ese motivo lanzará una nueva línea de ayudas con las que ayudar a sus vecinos que tengan hijos menores de tres años.

Esta nueva subvención sustituirá las becas de guardería que se convocaban en los últimos años y con ellas se pretende llegar a un mayor número de ciudadanos con menores de entre 1 y 3 años a su cargo. En ese sentido, el consistorio plantea una nueva línea de ayudas que las familias podrán destinar a diversos menesteres, desde sufragar gastos derivados de las matrículas en centros de educación infantil, a cuestiones como la adquisición de ropa, artículos de higiene o productos de alimentación, entre otras. «Pensamos que esta reestructuración facilitará notablemente la ampliación del alcance de estas subvenciones», subrayaba al respecto el concejal de Bienestar Social, Faustino Manzano.

Según las bases, que pueden consultarse en el portal web municipal, el importe de las ayudas oscilará entre los 200 y los 800 euros, en función de la renta per cápita anual de la unidad familiar. Así, el consistorio concederá la cantidad máxima cuando la renta per cápita anual sea inferior a 5.000 euros, 700 euros cuando se encuentre entre los 5.001 y los 7.000 euros, 600 euros si la cifra se sitúa entre los 7.001 y los 10.000 euros, 300 euros si está en la franja que va de los 10.001 a los 15.000 euros y, finalmente, 200 euros cuando la renta per cápita anual supere los 15.000 euros.



Más de 100.000 euros

El cambio busca ahondar en el carácter social de las ayudas a las familias, ya que el concepto de becas de guardería no abarcaba todas las necesidades que puede tener un infante. «Estas ayudas son más justas porque las bases permiten gastarlas en cualquier aspecto relacionado con la manutención de los y las menores. Con las de guardería dábamos por supuesto que las otras necesidades, como la vestimenta o la higiene, estaban cubiertas pero cada familia tiene unas circunstancias concretas y eso se ha tenido en cuenta para convocar esta nueva línea, denominada 'Ayuda Familiar'», destacó el edil.

Esta primera edición del programa, que cuenta con un presupuesto íntegramente municipal de 107.300 euros, atenderá las solicitudes de los y las menores nacidos en 2016, 2017 y 2018. Las solicitudes pueden realizarse desde el pasado martes 12 de noviembre y durante un periodo de dos meses, concretamente hasta el 13 de enero, tras el que una comisión de baremación valorará las peticiones y establecerá las cuantías a recibir. En la web municipal pueden descargarse los impresos correspondientes y, ante cualquier duda, pueden contactar con el Departamento de Servicios Sociales.