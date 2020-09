La luz del MIM sigue encendida

La llama de la Mostra Internacional de Mim de Sueca continúa encendida pese a que la alarma sanitaria por la Covid-19 obligó a suspender hace unas semanas el festival de teatro gestual. El pasado miércoles, fecha en la que debía darse el pistoletazo de salida al evento, se llevó a cabo un acto simbólico en la Plaça de l´Ajuntament de la capital de la Ribera Baixa para recordar que la cancelación momentánea no mermará la ilusión de sus organizadores para continuar ofreciendo año tras año las propuestas artísticas más innovadoras. Sueca despertó con un centenar de imágenes del festival colgadas en los balcones de la localidad. En las fotografías, recuerdos imborrables de las 30 ediciones anteriores donde el público está muy presente. "Hemos querido recordar a toda la ciudadanía que el festival y Sueca van al unísono y que los vecinos y vecinas son una parte necesaria del engranaje del MIM", indica Joan Santacreu, director de la Mostra. Por sorpresa, las calles, plazas y espacios donde cada edición se celebran las diferentes actuaciones de las compañías han sido vestidas por el recuerdo de momentos inolvidables que regresarán. "El momento actual no nos permite involucrar a un gran número de personas por lo que hemos preferido actuar por sorpresa en las diferentes acciones que hemos preparado. Pero sabemos que nuestros vecinos y vecinas siempre están a nuestro lado", apunta Santacreu. Más de un centenar de velas se encendieron en uno de los escenarios más concurridos por las más de 20.000 personas que llegan cada MIM a Sueca para disfrutar de uno de los festivales de teatro gestual más importantes a nivel nacional e internacional. La iluminación precedió a un simbólico silencio mediante el cual los asistentes mostraron su pesar por la cancelación de la Mostra de este año, una suspensión provocada por las circunstancias actuales derivadas de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. "Hoy es un día muy especial, hubiera dado inicio un MIM en el que habíamos puesto todas nuestras fuerzas y nuestra ilusión. Pese al empeño que pusimos durante todos los últimos meses cambiando los espacios y escenarios adaptándolos a las nuevas imposiciones sanitarias, pese a todo el gran trabajo que hicimos, al final no hemos podido disfrutar este 2020 del festival", argumenta el director del MIM. El acto simbólico sirvió también para iniciar la cuenta atrás de la 31a edición de la Mostra Internacional de Mim de Sueca, que tendrá lugar del 15 al 19 de septiembre de 2021 y en la que ya trabajan los organizadores.