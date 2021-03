El Alzira femenino se afianza en la primera plaza de la Autonómica

La UD Alzira femenina se ha instalado en el liderato de la clasificación de la Liga Autonómica y quiere que éste sea el año de su ascenso a la Primera Nacional, la tercera categoría española. El retorno tras el parón por Covid no ha podido ser más provechoso. Las discípulas de Juanpe Martín ganaron 1-3 al Vila-real C, el sábado 1-0 al Biensa de Sagunt y 1-0 a las actuales campeonas, el Mislata B, el miércoles. Sin ya partidos pendientes, las azulgranas sacan cuatro puntos al Inprosports, seis a su próximo rival, el Elx B, y siete al SPA Alacant B. Llevan siete partidos seguidos ganados y diez de los once que han disputado.

El miércoles realizaron un buen partido en el que se pudo ver a una Aure perfecta con una gran estirada en el momento que más hacía falta; una defensa capitaneada por Rebe, que maravilló con un control con la espuela y cesión para salir con el balón jugado, Lacuesta con buenas incursiones y combinaciones y el gol de Paula Ortiz o la presión de María Mateu que, extenuada, tuvo que ser sustituida al volver tras una lesión.

El Mislata B se mostró como un buen conjunto que complicó la vida a un equipo plagado por las bajas. Desde el año pasado está lesionada su capitana Maite Morte así como la «banda» Sandra. En Navidad dejó el equipo Carla que era jugadora y portera. Su mediocentro titular, Anabel, puede ser baja hasta final de temporada. Menos tardará en recuperarse Escandell pero Martín no podrá contar con la carcaixentina. El cerebro del equipo, Náyare, no volverá hasta dentro de un mes por rotura de isquios. La ariete Paula Piñero no jugó el miércoles para intentar estar hoy en Elx.