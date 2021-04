El Ayuntamiento de Alzira considera que las reclamaciones de préstamos de la pantanada por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) casi 39 años después de la catástrofe provocada por la rotura de la presa de Tous son «injustas» y ha pedido al Gobierno central que frene esas demandas y cierre «definitivamente este capítulo negro de la historia de La Ribera». La corporación municipal tenía previsto aprobar en el pleno de ayer una moción suscrita por todos los grupos políticos para solicitar la mediación de la Delegación del Gobierno en el Comunitat Valenciana al objeto de «solucionar un problema que lleva enquistado 39 años» y, al mismo tiempo, exigir al Gobierno central y, en particular, al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el archivo de estas reclamaciones.

Como ha informado Levante-EMV durante los últimos días, el ICO ha lanzado una nueva remesa de demandas judiciales para reclamar la devolución de préstamos de la pantanada después de que la Audiencia de València haya fallado a su favor las primeras reclamaciones interpuestas en la primavera de 2018 a modo de globo sonda.

Indefensión

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, ya pidió la semana pasada públicamente una solución política para cerrar este largo conflicto mientras el decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, denunciaba la indefensión en la que se encuentran muchas familias a las que el ICO reclama la devolución de préstamos concertados por personas que ya han fallecido, por lo que no conocían los pormenores de la operación; no conservan documentación después del largo tiempo transcurrido y tampoco pueden justificar que se devolvió el dinero -a pesar de que hay casos en que la hoja de liquidación que emitió la Delegación del Gobierno para compensar deudas ya no figuraban estos préstamos- debido a que las entidades de crédito oficial con las que trabajaban han desaparecido.

La resolución elevada al pleno expone que «no es de recibo» que transcurridos más de 38 años de aquellas inundaciones que afectaron a 32 municipios y dejaron miles y miles de damnificados en La Ribera «el ICO reclame ahora a los afectados la devolución de los préstamos que en su momento les facilitó el Estado para hacer frente a las consecuencias más inmediatas de la catástrofe».

El consistorio considera que esta reclamación «no tiene sentido» ya que, según argumenta, «se entregó un dinero por un motivo concreto, muy necesario en ese momento, que no se debe devolver porque constituyen ayudas del Estado a una catástrofe y, por tanto, no entendemos que una vez más se reclamen cantidades que el gobierno de España debe dar por liquidadas de forma que este capítulo negro de la historia de La Ribera se cierre definitivamente».

La resolución aprobada señala que estas reclamaciones del ICO que están recibiendo los damnificados de Tous «nos recuerdan los 120 millones de metros cúbicos de agua que arrasaron treinta pueblos a lo largo de 53 kilómetros en la comarca de La Ribera» y que provocaron nueve víctimas mortales y miles y miles de damnificados. Asimismo, la corporación recuerda que el Tribunal Supremo condenó al Estado en 1997 como responsable civil.

«El ministerio tiene que dar una solución política»

«Nos encontramos de nuevo ante una reclamación injusta que necesita una resolución política, en este caso del Ministerio de Asuntos Económicos, del que depende directamente el ICO», señala la resolución que en la tarde de ayer tenía previsto aprobar el consistorio alcireño, que trasladará esta petición tanto a los grupos parlamentarios de les Corts Valencianes, como a los que están representados en el Congreso de los Diputados y del Senado.