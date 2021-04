El incremento de contagios deja a Cullera en un nivel de riesgo alto

Según detalló, Salut Pública ha notificado 35 positivos en las dos últimas semanas, lo que deja a Cullera en una tasa de incidencia de 161,19 casos por cada 100.000 habitantes. «Debemos ser más prudentes que nunca. La responsabilidad, prevención y cumplimiento de las medidas es clave para frenar la curva», manifestó el alcalde, Jordi Mayor.

También aumentan los contagios en Carcaixent, que en dos semanas ha pasado de tener tres casos activos a poseer quince, con una incidencia de 74,37 casos por cada cien mil habitantes. Sin embargo, el caso de Cullera y Carcaixent no representa la tendencia de estabilidad que se mantiene gran parte de la Ribera. Un ejemplo de esto es Alzira. La capital de la Ribera Alta acumula once acumula once casos activos, lo que supone una incidencia acumulada de 24 por cada cien mil habitantes. Es decir, se encuentra en un riesgo de contagio muy bajo. Es más, supone un ligero descenso, ya que la pasada semana se contabilizaban trece.