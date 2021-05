La sala multiusos del Teatre Giner de Carlet es convertirà en punt de vacunació massiva a partir del 24 de maig. En ella es donaran cita els veïns de la localitat i de Benimodo, Alfarb, Catadau i Llombai.

L’ajuntament ja prepara l’edifici per a rebre centenars de persones. Tant les autoritats sanitàries com les municipals han destacat la idoneïtat del local per a acollir este punt de vacunació per ser un lloc ampli i diàfan, amb espai suficient tant a l’interior com a l’exterior perquè no es produïsquen aglomeracions. Hi haurà una zona per a registre, dos punts de vacunació, una zona d’espera post-vacunació, un box i una ambulància per a emergències.

L’alcaldessa, Maria Josep Ortega, va destacar que el nou punt evitarà desplaçaments fins a Alzira, que concentrava la vacunació.