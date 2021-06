Reincidència

Si parlem de l’Ajuntament de Sueca, amb la integració de pràcticament tots els grups municipals en tasques de govern, només Compromís per Sueca exerceix el paper d’oposició. I, la veritat, el senyor alcalde no s’ha mostrat massa garant dels nostres drets com a fiscalitzadors de l’acció de govern.

Primer fou la negació d’un espai en dependències municipals per a poder reunir-nos. Davant la nostra denúncia, han passat amb raons al Síndic de Greuges i continuen sense habilitar un lloc amb les mateixes condicions materials del que existia en anteriors legislatures. El senyor Dimas Vázquez ja fa dos anys que és alcalde, i ha estat incapaç de trobar l’espai digne que li reclamem. Potser haurem d’insistir-li al Síndic de Greuges.

Després vingué la placa de la inauguració del centre ocupacional. Malgrat advertir-los que incomplien la Llei de Publicitat Institucional, fins que el Síndic de Greuges no els requerí en dos ocasions, no la retiraren.

I com no hi ha dos sense tres, la darrera ha estat el requeriment per part del Síndic a que ens facilitara els informes jurídics amb els que l’Ajuntament permetia botar-se el toc de queda.

Tal com diu el Síndic en la seua darrera resolució:

«És molt important contestar a les sol·licituds presentades pels regidors en el termini màxim de 5 dies naturals (article 128.3 de l’esmentada Llei 8/2010), ja que, en cas contrari, s’adquireix per silenci administratiu el dret d’accés a la informació pública sol·licitada, per la qual cosa no cal retardar la contestació ni impedir l’accés de manera real i efectiva a la informació.

En el cas que ens ocupa, l’Ajuntament de Sueca ha incomplit l’obligació legal de contestar les sol·licituds d’accés a la informació pública presentades pels regidors en el termini màxim de 5 dies, per la qual cosa l’autor de la queixa ha adquirit, per silenci administratiu, el dret a accedir a la documentació sol·licitada en el seu escrit presentat amb data 25/1/2021».

Vora 5 mesos han tardat en acomplir la legalitat! I perquè el Síndic els ha llegit la cartilla.

Ara ens queda pendent poder accedir a tota la documentació referent a l’adequació del pàrquing del carrer Ciutat de Pamplona, per a fer les escoles provisionals de Carrasquer. Eixa informació es demanà per escrit en setembre de 2020. I continuen sense permetre’ns consultar-la. Haurà de ser novament el Síndic de Greuges qui ens facilite fer la nostra tasca d’oposició? Al final, no sabem si ho fan perquè no són demòcrates i per si amaguen alguna cosa.

Senyor Vázquez, més democràcia i més transparència.