Un atasco monumental

Lunes deportivo. Fútbol. 2ª RFEF. En el grupo V la UD Alzira perdía ante el Mar Menor (1-0) en un encuentro en el que los alzireños, según cuentan las crónicas, merecieron al menos el empate. Y en el grupo III de la Territorial Preferente l’Alcúdia ganaba en su campo al Canals (1-0), el Alginet en el terreno del Paiporta (2-3) y el Alberic en l’Alcúdia de Crespins (0-1), el Carcaixent empataba en el último minuto en Enguera (1-1) y Castellonense desaprovechó la ocasión de distanciarse en la tabla de su inmediato seguidor, el Quart de Poblet, con el que está empatado al frente de la clasificación y perdía en el campo del Alaquàs Walter (0-1).Diario de la pandemia. El coronavirus se expande de forma irregular por la comarca. Los contagios se mantienen al alza en Alzira, Alberic, Carlet y Favara, que triplica el índice de riesgo. La localidad ha pasado de estar libre de Covid a sumar 41 positivos en diez días, lo que supone una incidencia acumulada de 1.719 casos por cada cien mil habitantes. Los consistorios que presiden Oro Azorín y Toño Carratalá han suprimido la agenda de actos culturales.

Vuelven las tiradas de aves acuáticas. El diario informa de la primera de las ocho tiradas que se realizarán esta temporada 202 1-2022. Los cazadores de Sueca y Cullera vivieron suertes dispares. Mientras que los de la capital de la Ribera Baixa saldaban la jornada de forma positiva al abatir decenas de piezas, el viento de poniente impidió a los de Cullera alcanzar buenas cifras. Los aficionados cullerenses a la cinegética deploraban el estado del acotado y señalaban que la putrefacción de la paja había sido determinante y de que había peces muertos.

Denuncia por irregularidades. El Sindicato Profesional de Policías y Bomberos anunciaba la impugnación de las bases que rigen las oposiciones a cuatro plazas de oficial de Policía Local de Algemesí después de que se abriera el plazo de inscripción hace ya un mes y solo una semana más tarde, según denuncia el sindicato, fuera suspendido súbitamente por parte del ayuntamiento. El SPPLB, que calificaba de «desafortunada» la paralización del proceso, denunciaba que «llama mucho la atención que la única titulación requerida en las bases sea la de técnico superior, discriminando a los demás aspirantes que posean una titulación de nivel superior».

Albalat a favor del Xúquer. Un paseo fluvial y un puerto de piraguas acercarán la localidad al río. La nueva ruta, de un kilómetro, unirá dos antiguos molinos areneros a través de un camino junto a la orilla. Se trata de un acuerdo al que han llegado el consistorio que preside Felip Hernandis y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Se trata de vincular más la localidad con el río. Las intervenciones se llevarán a cabo procurando la máxima integración con el medio ambiente. Ahora hay que confiar en que todo se materialice.Adiós a Afiva y Apemeda. Las asociaciones creadas a raíz de la pantanada de Tous para ayudar a los damnificados por la catástrofe se disolverán 39 años después. Entre Afiva y Apemeda aún mantienen más de 150.000 euros en efectivo tras gestionar el pago de las indemnizaciones y será la asamblea quien decida el destino de ese dinero. La propuesta de liquidación chocó en 2010 con la negativa de la asamblea tras el polémico reparto de fondos entre directivos. El secretario de Apemeda, Sergio Marín, convoca a los socios tras una década de inactividad para fijar la finalidad del dinero y disolver la entidad. Las dos entidades pasarán ya a la historia.

Carcaixent dice No. El ayuntamiento que preside Paco Salom muestra su rechazo a la instalación de una megacentral fotovoltaica que podía ocupar más de 120 hectáreas en el Realenc. El gobierno aprueba en solitario unas alegaciones que alertan del aumento de riesgo de inundaciones y de un impacto severo.

Carcaixent y los impuestos. El diario abre la edición comarcal con un titular que señalaba que el equipo de gobierno de Carcaixent (Compromís y PSOE) ve temeraria la bajada de impuestos. Dicen que secundan las propuestas de la oposición «porque no vamos a ser siempre los malos de forma inútil» al estar en minoría. El alcalde, no obstante, que emplaza a presentar una moción de censura, declara: «Puede que a la larga su estrategia electoralista les dé resultado, pero se está minando la estructura del Ayuntamiento». Atasco histórico e histérico. El que se produjo el día anterior en las carreteras de la comarca durante casi 10 horas. El incendio de un camión cargado de material inflamable causó colas de más de 20 kilómetros y las vías secundarias llegaron a colapsarse. Unos treinta mil vehículos buscaron vías de escape en una jornada que muchos conductores no olvidarán. Una buena noticia. El Ayuntamiento de Antella proyecta transformar el yacimiento arqueológico de la Creueta Alta en un gran atractivo turístico. Se trata de un enclave estratégico de control del Xúquer. El poblado, por su localización, dimensiones y características fue muy importante cuando se convirtió en una frontera natural entre los territorios de la Contestania en el sur y los de la Edetania en el norte.Y la antigua Avidesa cuenta con un nuevo dueño. El comité de empresa de la heladera Ice Cream Factory Comaker (ICFC) valora como una muy buena noticia la adquisición de todas las acciones de la empresa por parte del grupo italiano Ferrero, fabricante de marcas como Kinder, Nutella o Tic Tac, dado el esfuerzo inversor realizado en la planta de Alzira desde que entró en la empresa como socio mayoritario hace dos años. La familia Lamsfus se desvincula de la compañía tras casi 30 años al frente de la misma.

Diario de la pandemia. La incidencia de Covid aumentaba casi 70 puntos en tres días en la Ribera. Alzira supera ya el riesgo extremo al sumar una media de veinte contagios al día. y la cercanía del puente preocupa a los municipios. Los ayuntamientos recalcan la necesidad de mantener medidas preventivas como el uso de la mascarilla..Breves en titulares. «El aparcamiento del hospital comarcal es pequeño incluso para la plantilla», «La policía de Cullera alerta de la presencia de jabalíes», «El Consell acelera el nuevo ambulatorio de Carcaixent», «Almussafes actualiza los planes de emergencia de sus dos áreas industriales», «El Gobierno elige Castelló para un plan piloto de urbanismo sostenible», «La CHJ sustituye los eucaliptos del cauce del Magro en Carlet por bosque de ribera».

El dinero de los damnificados. El secretario de Apemeda, Sergio Marín, propondrá a la asamblea convocad para liquidar las asociacionesAfiva y Apemeda donar el dinero que queda en el banco para crear un albergue de animales. Los asistentes tendrán la palabra. Diario de la pandemia. La Ribera registra los mismos contagios que hace un año en los mismos diez días pero cuatro veces menos muertes gracias a la vacuna.Incivismo en Alzira. La brigada limpia 35 vertederos ilegales.

SABIES QUE...?

Per estes dates, fa ara vint-i-cinc anys, hi havia tensió en alguns dels ajuntaments de la comarca. El PP de Carcaixent convidava a anar-se’n a un exregidor seu en airejar-se que havia col·locat a familiars en la Federació Valenciana de Municipis; el regidor nacionalista de Sueca, Vicent Ferri, es desmarcava del viatge a Japó que li anava a costar al municipi 2 milions de pessetes; el jutjat citava a l’alcalde de Senyera per no convocar el ple de la moció de censura en els plaços que determinava la llei i els regidors de Real s’unien als empleats del verteder i als membres de la plataforma per tal de frenar la crispació social i per a preservar la convivència davant els actes vandàlics i les amenaçes que s’haviem produït?

AMB NOM PROPI PINO DÍAZ

La comunicadora Pino Díaz Cuyàs va nàixer a Gandia l’any 1959 però es alcudiana d’adopció. Començà la carrera de Geografia i Història i s’especialitzà en Història Medieval. En València es posà a treballar ficant la seua veu als anuncis interns d’uns grans magatzems fins que va tindre l’oportunitat de treballar com a locutora a l’emissora valenciana Radio Minuto. De la ràdio va passar com a redactora a l’edició comarcal d’este diari a la Safor i d’allí com a locutora a l’incipient Canal Nou Ràdio on va conduir el magazine del matí. S’incorporà a la plantilla de l’emissora pública valenciana on va fer l’emissió inaugural. De la ràdio passà a la televisió autonòmica on va dirigir i presentar el programa diari «Pai Pai» i després tornà a Ràdio Nou, a Radio Nacional de España, Radio 5 i Radio 4 i al gabinet de comunicació de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. Entre 1995 i 1999 va ser locutora del programa «Tela Marinera» de Canal-9 i guionista i reportera, entre altres, del programa «Entre Setmana».

Entre 2005 i 2015 va ser cap de premsa de l’Ajuntament de l’Alcúdia i entre juliol del 2000 i febrer del 2018 cap de comunicació del COTIF, també va ser responsable de comunicació del Concurs de Putxero Valencià de l’Alcúdia i, durant més de setze anys, cap de premsa de la Fira Gastronòmica de la mateixa localitat riberenca. Des de l’any 2016 fins l’actualitat treballa com a editora freelance.