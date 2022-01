El Sorteo del Niño ha dejado dos pellizcos del segundo premio (44.469) en La Ribera a través de participaciones despachadas por máquina en Castelló y Carlet, a las que han correspondido 75.000 euros. La propietaria de Loteries Juli de Castelló, Ester Castells, ha confirmado que se trata de una única participación que algún cliente solicitó expresamente ya que no había vendido décimos de ese número -a lo largo de la mañana la administración ha estado abierta pero el agraciado no ha aparecido -, mientras que el titular de la Administración n.º 1 de Carlet, Alberto García, ha señalado que también se trata de números vendidos por ventanilla, aunque no ha sabido concretar la cantidad al señalar que no disponía de esa información

En el caso de la administración de Castelló, se trata del premio más alto que ha entregado la nueva titular desde que asumió el espacho hace tres años y no ha dudado en señalar que “da mucha alegría”, mientras que la administración de Alberto García sí ha distribuido otros premios importantes - “cuatro gordos” de diferentes sorteos- que, según ha recordado el titular, en el año 2012 se tradujeron en más de 15 millones de euros. Pese a estar más curtido, García ha señalado que “que siempre da ilusión que la gente compruebe que los premios sale y que pueden ayudar a mejorar la vida”.