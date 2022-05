Tortajada conquista un oro y una plata en el maratón corto

Vicent Tortajada triunfó a lo grande en el Campeonato de Andalucía de maratón corto (embalse de Iznájar, Córdoba) al lograr dos medallas, un oro y una plata, en K-1 y en K-2. Tortajada, que compite en Andalucía por el Círculo Mercantil de Sevilla, demostró su gran nivel de forma.

En la prueba, de 3.000 metros, se daban dos vueltas a un circuito de 1.500 metros, con un porteo a mitad de recorrido en el que los participantes debían bajar del kayak y correr con este a cuestas 150 metros para volver a subir a la embarcación y recorrer otros 1.500 metros remando. Tortajada, a diferencia de como suele hacer, no tuvo una buena salida. No arrancó de los primeros y tuvo que remontar, con el hándicap que eso supone en una prueba tan corta como un 3.000. Pero antes de la primera ciaboga, a los 750 metros, dio caza al grupo delantero, y antes del primer porteo, a mitad de carrera, ya estaba en el grupo de cabeza, formado por dos palistas y él mismo. En el porteo, a pesar del cansancio por haber tenido que remontar, no se despegó de los primeros. El grupo de tres continuó despegándose de sus perseguidores, y en el esprint final, Tortajada no desentonó y pudo obtener la plata, a solo dos segundos del ganador, Iván Cruzado, del Club Deportivo Abedul, de Aljaraque (Huelva).

En cuanto a la otra regata en la que participó, Tortajada obtuvo el oro en K-2 mixto veterano 40-44, formando pareja con Margarita Fernández Ballesteros, su compañera habitual. En esta ocasión, la prueba no tuvo mucha historia porque Tortajada y Ballesteros dominaron en todo momento: salieron muy fuertes, y a los 500 metros dieron otro cambio de ritmo con el que descolgaron a todos sus rivales. En meta, se impusieron holgadamente. Con este gran resultado, el dúo suecano-sevillano demuestra que está en gran forma, con la mirada puesta en el Campeonato del Mundo de maratón, que tendrá lugar en septiembre en Portugal.