El Alzira FS despide una temporada histórica con otro partido de infarto

Como dice la canción de La Fúmiga, de la que sus componentes son fieles aficionados al Family Cash Alzira FS, «Havia de passar». La historia del equipo en la temporada 2021-22 tenía que acabar como toda la campaña: clasificarse o ser eliminado en el último instante del partido. Un gol de Cobarro a 20 segundos para el final eliminaba al Alzira FS del play-off de ascenso a Primera División.

El UMA Besoccer Antequera venció por 5-3, la ventaja mínima que necesitaba para que el partido no fuese a la prórroga. Los malagueños fueron los claros dominadores del encuentro y por lo que se vio en el 40x20, los justos vencedores. Pese a que solo tenían ocho jugadores de la primera plantilla, todos mostraron su enorme calidad.

El gran protagonista fue David Ruiz «Burrito». El ex de Jaén, Burela, Palma o Caja Segovia en 1ª División llevó locos a sus defensores. Ya en el primer minuto, sin apenas ángulo empató la eliminatoria al batir por abajo a Porky. El malagueño estrellaría después tres balones más en el palo. David Velasco también probó al exportero de Antequera. Al Alzira le costaba llegar al área contraria cuando de repente, en el minuto 8, Cristian cedió un balón a Peiró para que marcara el empate con un tiro raso. Los de la Costa del Sol siguieron acechando. A cuatro para el descanso Álvaro elevó un balón que tocó Porky y Gabri despejó cuando se acercaba a la línea de gol.

El Alzira lo intentaba con tiros lejanos de Peloncha sin mayor suerte. A 1’30” para el descanso el entrenador local Tete -que fue compañero de Porky entre 2014 y 2016- arriesgó jugando de cinco aunque quedaba toda la segunda parte por delante. Y el riesgo le salió bien. Tras mover el balón con rapidez Miguel metió un derechazo por toda la escuadra.

Como en la ida, los antequeranos no fueron tan incisivos al inicio de la segunda parte aunque, al contrario que hace siete días, al Family le costaba llegar. Poco a poco los locales se fueron creciendo y a los ocho minutos hasta el portero Conejo se atrevió a disparar. En dos minutos llegó la debacle. David Velasco se escapó de Rubi, que resbaló, y Gon no taponó un zurdazo rápido que daba la eliminatoria a los andaluces. El UMA presionaba y el Alzira no construía y además perdía los balones con demasiada facilidad. Incluso cuando estaba el cuero en su posesión. Un error de control se convirtió en un saque de banda donde no se defendió al recién incorporado Dani Ramos que marcó solo el 4-1 en el segundo palo. Hubo polémica por si entró o no el esférico.

Con todo perdido, los alzireños sacaron la casta y se fueron a recuperar la ventaja perdida. Peloncha estrelló un balón al palo. A siete minutos para el final, Gon sorprendió por abajo a pase de Pedro García (4-2). Además, el Antequera se ponía con cuatro faltas. Braulio arriesgó con Rubi de portero jugador. El tercer gol ribereño estuvo cercano con un balón que no conectaron casi en línea de gol. Rubi envió otro cuero al lateral. A uno para la conclusión, Rafa Ara hizo magia yéndose de dos rivales y machacando el 4-3 que llevaba la eliminatoria a la prórroga. Tete volvió a arriesgar de cinco y desgraciadamente, volvió a salirle bien con el gol de Cobarro.

«Pasitos cortos, pero firmes»

Tras el encuentro, el ténico del Family Cash Alzira FS, Braulio Correal, se mostraba dolido por el devenir de la eliminatoria, pero contento por el transcurrir del año y por el apoyo recibido, incluso en Antequera: «Estamos fastidiados, porque veníamos con mucha ilusión a intentar pasar la eliminatoria. Siendo realistas, esto forma parte del proceso. Se ha hecho una grandísima temporada, por parte de todos. Jugadores, cuerpo técnico y afición. Ha sido increíble recibir tanto apoyo tanto aquí como desde la distancia. Ahora tenemos que mirar hacia adelante, seguir trabajando y, de ese modo, si volvemos a llegar, lo haremos más preparados. Tenemos que dar pasitos cortos, pero firmes, y la afición forma parte del proyecto».

Acaba una temporada histórica para el Alzira FS y empieza ya la construcción de la próxima en la que seguro que se querrá dar un paso adelante.